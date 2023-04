Georgina Rodríguez responde tajante a rumores de crisis con Cristiano Ronaldo

Medios de prensa se han hecho eco en las últimas semanas de que la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podría estar atravesando una fuerte crisis, pero todo apunta a que se trata de rumores, pues la modelo española-argentina ha salido en sus redes a desmentirlos.

La también empresaria ha tomado la palabra y usado su Instagram para dar por zanjado el tema y que cesen así los rumores que circulan sobre su relación con el futbolista. Georgina publicó un tajante mensaje y a las claras puede entenderse a quiénes está dirigido.

“El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”, fue lo único que escribió, pero fue más que suficiente para dejar clara cuál es su opinión sobre el asunto.

Captura Instagram / Georgina Rodríguez

La frase es de una canción de Romeo Santos, “Si Yo Muero”, un tema que habla de los envidiosos, de los falsos amigos y aquellos que hablan a tus espaldas.

Según la prensa portuguesa, el futbolista no está contento con Georgina y “está harto de ella”, además de que mantienen una relación por conveniencia.

Se ha especulado sobre que Cristiano estaría disgustado por la actitud derrochadora y jactanciosa que muestra su mujer en redes sociales, así como en su reality que recientemente estrenó su segunda parte en Netflix.

Otros rumores apuntan a que un medio portugués recibió la confirmación por parte de una testigo que trabaja en vuelos privados sobre una bronca que la pareja habría tenido antes de subirse a su avión privado con destino a Nueva York. En ese supuesto encontronazo se describió a una enfadadísima Georgina que subió gritando a la aeronave y no saludó a ninguno de los presentes.

La vida íntima del futbolista del Al-Nassr y su esposa es seguida con gran expectación allá donde vayan. Algunos tertulianos de diferentes programas del entretenimiento aseguran que Ronaldo no se encontraría feliz debido a que su esposa pasa los días en los centros comerciales de la lujosa Riad, capital de Arabia Saudita. Eso afirmó Daniel Nascimento, presentador del programa Noite das Estrelas, según citó una nota de People en Español.

Mientras, Georgina parece estar concentrada en disfrutar de sus vacaciones, a pocos días de haber celebrado el primer año de su hija Bella Esmeralda.

En Instagram la modelo y empresaria ha publicado fotos de este tiempo de descanso, “aunque no haya dejado de trabajar”, y junto a dos de sus hijos disfrutando en una piscina.

Capturas Instagram / Georgina Rodríguez

Por su parte, el jugador no se ha pronunciado sobre el tema y continúa sus compromisos profesionales con su equipo, el Al Nassr. Igualmente, se mantuvo alejado de la polémica que se desató luego de que pidieran su deportación de Arabia Saudita por tocarse los genitales en público al finalizar un partido.

En las últimas horas puede leerse en su instagram el mensaje: "We keep fighting and working hard preparing for the next games!".