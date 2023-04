Vladimir Escudero habla sobre su polémica con Alexis Valdés: "Decidí optar por mi dignidad"

La polémica entre Alexis Valdés y Vladimir Escudero sigue dando de qué hablar, y ahora ha sido este último quien decidió dar su versión de los hechos y aclarar si realmente lo sacaron, o no, de las obras de los Valdés en el teatro, luego de participar como invitado en un programa de Otaola.

En uno de los podcast recientes del dúo humorístico Los Pichy Boys, Escudero dijo que la pasada semana estuvo recibiendo mensajes de Alexis y Claudia Valdés cuestionando su participación en "El Mañanero" de Alexander Otaola.

“La única razón que detonó que me botaran del show, del teatro, fue mi visita al programa de Alexander Otaola”, dijo tajante el actor y humorista que interpreta popular parodia de Serrano.

“Claudia Valdés: Tú puedes decir lo que tú quieras, tú puedes hacer todos los videos que tú quieras, tú puedes decirme mentiroso, pero la relación de nosotros se rompió luego de mi visita al programa de Alexander Otaola”, respondió Vladimir directamente a la actriz.

Hace unos días, a través de Instagram, Claudia desmintió en un vídeo un podcast de Los Pichy Boys sobre la polémica y dijo que ellos nunca habían sacado a Vladimir del teatro.

Escudero, sin embargo, compartió en su entrevista con el dúo humorístico varios mensajes de Alexis y Claudia, sobre todo relacionados con un comentario de Otaola en el que se refirió al teatro de los Valdés como “astracán y de malas palabras”, algo que Vladimir no desmintió en ese momento.

“Yo no tengo por qué defenderte Alexis de una opinión de Otaola, yo no tengo que salirle al paso, no a Otaola a nadie, si tienen una opinión sobre ti, porque tú eres el primero que no das la cara para defenderte por ti mismo mandando a tu mujer para que dé la cara y se ponga en posición de víctima para tapar todas las cosas que tú haces”, enfatizó Vladimir.

El artista también mostró mensajes de Alexis en los que este insinúa que fue un cobarde por no reaccionar al comentario de Otaola.

“Por favor no me respondas. No lo hagas por respeto”, fueron las últimas palabras de Alexis Valdés y que Vladimir Escudero interpretó como que no podrían seguir trabajando juntos sin poder siquiera comunicarse.

Por su parte, Claudia le escribió a Vladimir un “gracias por tu tiempo” en otra conversación que sostuvieron por mensajes.

Captura YouTube / El Pichy films

Luego le dice que debería dar 15 días para dejar la obra porque estaban vendidas las entradas.

Captura YouTube / El Pichy films

Vladimir añadió en la entrevista que decidió optar por su dignidad y no hacer las dos funciones que restaban de la obra “Oficialmente gay”.