Madre cubana muestra ración de pollo de la libreta para un mes: "No sé si hacer una sopa gigante"

La activista cubana Marisol Peña Cobas mostró en sus redes sociales la ración de pollo que dan por la libreta de abastecimiento, una vez al mes, para su hija.

"Pollo para un mes y no recuerdo si hace dos o tres meses que no lo vendían. Lo venden ahora solo para niños de 7 a 13 años. No sé si hacer una sopa gigante y congelarla para que le dure todo un mes a la enana", dijo Marisol.

Su mensaje está cargado de sarcasmo, porque por más ahorrador que sea el cubano, es imposible lograr que esa cantidad de pollo cubra las necesidades de todo un mes.

La madre cubana recordó en su mensaje que, en medio de la actual crisis de alimentos, tampoco hay fideos para la sopa.

"El fideo, un paquetito cuesta casi 400 pesos. Imposible. ¡Ay Dios! No sé si batirlo (el muslo de pollo) y sacarle la pulpa para luego compartirlo en 30 onzas, una por día", dijo.

Las erradas políticas económicas del régimen han dejado a millones de familias cubanas en la pobreza, enfrentando una inflación sin precedentes que dispara la desesperación en las personas, la violencia y los robos incluso de alimentos.

Aunque parezca insólito, un hurto de este tipo se produjo hace pocos días en Santiago de Cuba, cuando una anciana residente en el municipio Palma Soriano, fue víctima del robo en su domicilio de un paquete de pollo, y pudo recuperarlo gracias a la intervención de sus vecinos.

Los salarios no alcanzan para cubrir los gastos de alimentación. Muchas personas llevan años sin desayunar con un vaso de leche, haciendo solo una o dos comidas al día, según sus posibilidades.

Hace pocas semanas la hija de los opositores cubanos Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta, fue sacada de su escuela e interrogada por oficiales del Ministerio del Interior (MININT) de Camagüey.

La niña tiene siete años, y la policía política la entrevistó sin la presencia de sus padres. La opositora dijo que espera un juicio "por no enseñar a su hija a amar a la revolución".