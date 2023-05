Piden ayuda para anciano combatiente con casa en riesgo de derrumbe por culpa de Comunales

Una cubana denunció el peligro de derrumbe de la casa de su familia en La Habana porque un camión de Comunales destruyó el muro, la columna y provocó daños en la estructura, al punto que debe apuntalarse pues corren el riesgo de que les caiga el techo encima.

Indaris Valdés Cruz, miembro del grupo de Facebook "Solo gente de Luyanó", relató que vive en la Calzada de Luyanó, en el municipio Diez de Octubre, con su hijo y abuelos. El anciano tiene 80 años y está en una cama postrado.

Captura de Facebook / Solo gente de Luyanó / Indaris Valdés Cruz

"El problema de mi escrito es la basura que tengo en la misma esquina de mi casa, donde las personas de Comunales, con la palita me tumbaron el muro, la columna y todo, donde el cimiento de esa casa está resentido por la misma palita", dijo.

"Fui a ver a la delegada y no me ha dado respuesta porque no le interesa, fui a Vivienda y planteé mi situación y lo único que han hecho es pelotearnos. Vino el arquitecto de Vivienda y me dijo que yo era la que tenía que arreglar eso porque estaba en mi propiedad, me ordenó una orden de demolición y apuntalamiento desde el 11 de noviembre del año pasado y todavía estoy esperando a que vengan", reveló.

Indaris afirmó que ha ido a infinidades de lugares y nadie ha resuelto nada. La última gestión la hizo en el gobierno, donde le comunicaron que analizarían su caso antes de las recientes elecciones, pero aún no la llaman.

"Se me filtra el techo, eso parece un zoológico, con ratones y otros animales que para qué decirles. Entonces, quien quiera que sea que esté viendo mi publicación, les pido que lo suban más para arriba, para el presidente, para Otaola, pero que vengan y le den solución a mi situación porque yo no tengo presupuesto para eso, además que yo no lo rompí", recordó.

"Ya estoy cansada de tan mal trabajo de las personas en todos esos lugares", subrayó.

"Mi abuelo hizo mucho por esta revolución, es miembro de la Asociación de Combatientes, participó en Playa Girón, para esas personas que han hecho por la revolución no hay una mejor vida, no le pueden asegurar una vivienda mejor", lamentó la joven cubana.