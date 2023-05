Viral: Hombre evita que cochecito con bebé sea atropellado en autopista de California

Un hombre en California salvó la vida de un bebé que estaba en su cochecito, y que se dirigía fuera de control hacia una transitada autopista.

Ronald Nessman, un camionero que hasta hace poco era un homeless, estaba el martes pasado en el lugar y momento indicados.

Un video tomado por una cámara de seguridad muestra a una mujer organizando las cosas en su auto, cuando el cochecito con el niño comienza a moverse cuesta abajo rumbo a la avenida.

Ella se da cuenta y corre a sujetarlo, pero se cae y queda totalmente acostada sobre el suelo. Se levanta, pero se vuelve a caer y aunque lo intenta de nuevo, ya no puede incorporarse más.

Es entonces cuando aparece Nessman, que corre y detiene el coche justo antes de que llegara a la autopista. Mientras le acerca el bebé, otro hombre llega y ayuda a la anciana a levantarse.

La mujer, de unos 60 años, es la tía abuela del niño, de solo unos meses.

El aterrador incidente ocurrió alrededor de las 3:30 pm frente a un lavado de autos en Hesperia, ciudad del condado de San Bernardino.

El video del angustiante momento se ha hecho viral en las redes sociales.

Según NBCLA, el hombre estaba allí con su hermana, pues acababa de salir de una entrevista de trabajo en un restaurante Applebee's cercano.

"El viento soplaba tan fuerte que, cuando llegué, estaba en la parte superior de ese camino de entrada. Me di cuenta de que el cochecito se dirigía hacia el tráfico. Instintivamente corrí hacia él y lo agarré antes de que entrara en el tráfico", relató Nessman.

Tras rescatar al bebé, ayudó a su tía abuela.

"Estaba traumatizada, estaba llorando, estaba en estado de shock. Por eso le di un abrazo", dijo.

"Le sangraban las rodillas, estaba traumatizada por la caída y porque el bebé entro en el tráfico; solo puedo imaginar lo que estaba pasando en su cabeza: fue desgarrador", detalló a la cadena ktla.

Nessman vive hace tres meses con su hermana, cuando comenzó a reconstruir su vida. Estuvo unos ocho años sin hogar, en parte debido a la depresión que sufrió por la muerte de su novia.

"Mi novia falleció en 2018, fue muy traumático para mí. Después de que ella falleció, no tenía ganas de hacer nada", relató.

El miércoles, el salvador del niño reveló que consiguió empleo como friegaplatos en la cocina del restaurante. Su jornada de orientación estaba programada para el viernes por la mañana.

Aunque muchos lo ven como un héroe, él asegura que no lo es y solo está agradecido por haber estado allí en ese momento y haber podido ayudar.

"No podría vivir conmigo mismo si no hiciera nada; estoy agradecido de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto; sabía que podía conseguirlo y lo conseguí y estoy agradecido por eso porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no estuviera allí; decidí hacerlo bien. Si quieres algo diferente en tu vida, haz algo diferente y ahí es donde estoy hoy”, dijo el hombre que salvó al bebé de ser arrollado a una transitada carretera", recalcó.

El hombre señaló que este incidencia debe servir como recordatorio para que todo aquel que lleve un niño en un cochecito, debe bloquear las ruedas para evitar que sucedan casos como este.

"No olvide bloquear las ruedas en colinas o incluso en días con viento", subrayó.