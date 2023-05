Equipo cubano llega a 18 triunfos sin revés en Mundial de Boxeo de Tashkent

El pluma Saidel Horta ganó por tercera vez, el superpesado Fernando Arzola se apuntó su segundo triunfo el tanto el mosca Erislán Romero y el mediano Yoenlis Hernández debutaban exitosamente para extender a 18 la racha de victorias cubanas en el Campeonato Mundial de Boxeo que tiene como escenario a la capital uzbeca, Tashkent.

Horta encontró un hueso duro de roer en el dominicano José Luis de los Santos, quien lo aventajó en las boletas durante los asaltos iniciales. Sin embargo, su reacción del round final llevó a una votación dividida que forzó el review, donde los dos jueces adicionales lo favorecieron y ganó entonces 4-3.

Al término del choque, el cienfueguero aceptó el error de caer en repetidos encontronazos que incluso le provocaron una herida en la cabeza el kazajo Serik Temirzhanov, vigente subcampeón universal.

Mucho más cómodos resultaron los duelos de Hernández y Arzola, los cuales se impusieron mediante veredictos unánimes. A saber, Hernández sacó a relucir su casta de monarca defensor y se deshizo fácilmente del jordano Mohammad Almhart (el martes irá contra el mongol Jargal Otgonjargal), al tiempo que Arzola hacía lo mismo con el indio Narender Berwal y ahora lidiará con el chino Danabieke Bayikewuzi..

Finalmente, Romero derrotó 4-1 al bareiní Azat Makhmtov y en su próxima pelea estará ante el local Hasanboy Dusmatov, oro en los 49 kilos de Río de Janeiro 2016.

Mañana habrá cinco cubanos que escalarán al ring de la Humo Arena. El menú será el siguiente: Yosbany Veitía (54 kg) vs Bakari Hassan, de Kenia; Julio César La Cruz (92 kg) vs Ikenna Enyi, de Australia; Erislandy Álvarez (60 kg) vs Alexy de la Cruz, de República Dominicana; Alejandro Claro (48 kg) vs Nordine Issufo, de Mozambique; y Nelson Williams (86 kg) vs Julio Gabriel, también de Mozambique.

A priori, el pleito más complicado lo tendrá Álvarez, si bien en el caso de Claro está por ver si se recupera debidamente de la herida sufrida en su estreno y recibe autorización para encarar el choque.