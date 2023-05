Ya está aquí "Acróstico" de Shakira, dedicada a sus hijos Milan y Sasha

Tras varios temas con dardos, directas e indirectas a su expareja Gerard Piqué, Shakira ha echado mano de su faceta más amorosa y maternal para cantar a sus dos hijos en común Milan y Sasha.

Se intuía que el nuevo tema de la colombiana estaría dedicado a los niños, desde el momento en que anunció su título, "Acróstico", junto a una imagen de una mamá ave y sus dos crías.

En Youtube lo nuevo de la colombiana llegó con un videolyric animado, que narra la historia de una mamá ave sola con su nido, que protege desde el comienzo a su descendencia y acompaña hasta que juntos levantan el vuelo por un cielo colorido e iluminado.

En la canción, Shakira abre el corazón a sus hijos para hablar de lo que ha pasado en estos meses, de lo inevitable de que la vida sorprenda con planes diferentes a los deseados y, sobre todo, declara su amor incondicional y eterno hacia sus dos niños y les inspira confianza y seguridad para crecerse, perdonar y sortear las piedras del camino.

La canción hace honor a su título y las primeras letras de algunos versos van formando los nombres de los dos niños, con claros mensajes hacia ellos.

"Voy a ser fuerte solo para ti / Lo único que quiero es tu felicidad / Y estar contigo / La sonrisa tuya es mi debilidad", les dice a ambos.

Aunque no han quedado atrás del todo las alusiones en clave poética al futbolista, la perspectiva del amor de madre ha dejado atrás el tono de otros temas como la sesión 53 con Bizarrap, o la colaboración con Karol G "TQG".

"Me enseñaste que el amor no es una estafa" o "Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla" canta la barranquillera en su nuevo tema, que ha encantado a sus fans, que ven en él a la Shakira de sus comienzos.

"Lloré toda la canción! Es verdad, nuestros hijos son el aliciente al dolor de un corazón. Gracias Shaki! Eres nuestra voz"; "Soy una mamá que le cantara está canción a sus hijos. Gracias Shaki por regalarnos tu música. Ahora más que nunca, admiro tu fuerza"; "No encuentro palabras para describir lo que me hace sentir esta canción ¡Es increíble! No puedo parar de escucharla".

"Acróstico" llega a pocos días de que se celebre el día de las madres en varios países de América Latina y Estados Unidos, por lo que muchos han aplaudido este homenaje anticipado a las mamás.

"Qué linda canción. Shakira nos permite apreciar esa faceta de su vida privada, y es la maternidad. Muchas bendiciones a todas las mamás en este mes"; "Intenté que no me veas llorar y yo aquí a moco tendido. Esta canción viene a ser un hermoso regalo para nosotras en el día de la madre, así como un regalo para nuestros hijos. Gracias Shakira"; "Esto escuchar ya cerca del día de la madre siendo madre soltera es como abrir un portal de las cosas que pasa duramente y por nuestros hijos seguimos adelante y seguiremos hasta el final ... Se me cayeron lágrimas", "Ya sabes qué sonará este día de las madres", son algunos de los miles de mensajes que le han dejado sus fans en las plataformas virtuales.

A tan solo ocho horas de estrenado el videolyric en Youtube ya tiene más de 1.3 millones de visualizaciones y es número 9 en tendencias de música.

Letra de "Acróstico" de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy