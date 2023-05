Sensuales fotos de Mónica Alonso en topless en playa desierta en Cuba

La actriz cubana Mónica Alonso mostró en redes sociales su faceta más sensual y atractiva posando en bikini o topless desde un paradisíaco paisaje de playa en Cuba.

La joven, conocida por su papel de Isabel en la serie "Doble Juego", presumió de su espectacular figura, acentuada por la belleza del entorno natural y los juegos de luces y sombras.

Con su melena al viento, cubriendo estratégicamente su pecho desnudo para burlar la censura de las redes sociales, caminando de espaldas por la orilla del mar o sobre una rama de un árbol, la artista se ganó los elogios de sus seguidores, que no tardaron en reaccionar con likes y mensajes a las fotos tomadas durante su visita a Cuba.

No es esta la primera vez que Mónica Alonso comparte sensuales posados como este con sus seguidores en redes.

En enero del pasado 2022 publicó una selección de instantáneas, incluida una de un artístico y sugerente desnudo integral, para dar la bienvenida al nuevo año.

Un año antes, en el verano de 2021, mostró su infalible receta para las altas temperaturas: yoga, meditación, ejercicios y lectura, y topless en tanga blanca.

En octubre pasado Mónica Alonso, quien ha sido portada de la revista Garbos o imagen de la marca de joyas HÕBE, celebró su cumpleaños 40 con un divertido vídeo saltando sobre una cama y un reflexivo mensaje.

"No sé en qué mundo vivo, no se quién soy, no sé aún experimentar más que sensaciones con un pensamiento cada vez más primitivo y adherido al viento. No sé qué es el tiempo ni cómo se administra en cada una de las funciones de la vida… la elastina, el colágeno, la ginestética, el individualismo, tal vez el nihilismo me ayude a comprender que todo se reduce a nada, y eso sea más que suficiente" dijo en el post, donde dedicó palabras especiales a su hija Habana con quien reside desde hace años en España.

"Solo veo luces … por eso te veo a ti", añadió en la publicación para celebrar la entrada en su quinta década de vida.