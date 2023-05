Entrenador Pedro Díaz, fundador de Mundo Boxing: No me arrepiento de haber salido de Cuba

Si tuviésemos que poner ejemplos de cubanos exitosos, que han logrado claramente sus objetivos de vida, el nombre del Dr. Pedro Díaz ocuparía si no el primero, uno de los primeros sitiales.

Doctor en Ciencias, el tercero en alcanzar dicho título en el boxeo cubano, Pedro Díaz es un polifacético técnico entre las cuerdas, pues a su sapiencia como entrenador se une la de emprendedor, escritor de varios libros referentes al deporte de los puños y hacedor de campeones.

Pedro Díaz es doctor en Ciencias Pedagógicas con Especialización en Boxeo y es el fundador y dueño de Mundo Boxing, una academia del deporte de los puños que ha ido creciendo y ya posee departamentos de marketing, tienda y docencia.

Sin dudas, un polifacético ser humano que crece por días.

Julita, un placer reencontrarte, aunque esta vez a través de las redes. En la actualidad mi equipo de Mundo Boxing y yo trabajamos con mucha disciplina y dedicación para ofrecer entrenamientos especializados, que permitan lograr un mejor rendimiento competitivo para los practicantes de boxeo profesional y las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Ofrecemos además entrenamiento de boxeo amateur y boxeo Fitness & Recreativo para toda nuestra comunidad en Miami. Uno de nuestros objetivos es lograr un mejoramiento de la calidad de vida en nuestros practicantes.

Con Filip Hrgović / Cortesía Pedro Díaz

De Mundo Boxing han salido grandes púgiles. ¿Puedes mencionarme algunos de los que hayan alcanzado cinturones en asociaciones de boxeo profesional?

Desde el día 1, Mundo Boxing se ha caracterizado por trabajar para lograr los mejores resultados a nivel global. Nuestro trabajo va destinado no solo a atletas que radican en Estados Unidos sino a la de muchos otros países, aunque nuestra atención especial se centra en preparadores y boxeadores cubanos y latinos en general.

Con orgullo podemos decir que cuando Guillermo “el Chacal” Rigondeux peleó con Nonito Donaire el 13 de abril de 2013 en el Radio City Music Hall de New York, la esquina completa de Rigondeux era cubana: este servidor, Yoel Casamayor, Ramón Garbey y Cutman Osvaldo Nordelo.

Con Floyd Mayweather, Jr. y Guillermo Rigondeaux / Cortesía Pedro Díaz

Debes recordar ese pleito pues muchos especialistas y aficionados lo consideran como la mejor pelea en la carrera de Rigondeux, quien superó convincentemente a su oponente, el filipino Nonito Donaire.

Donaire en 2012 fue seleccionado el mejor boxeador del mundo, 10 años sin perder y su entrenador Robert García, el mejor de 2012.

Otro de los buenos es Yordanis Despaigne, quien lleva muchos años trabajando como entrenador en Mundo Boxing y ha estado en la esquina de varios campeones mundiales como el propio Guillermo Rigondeaux, Xu Can, Iván Baranchyk y Hasan N’Dam.

Con Yordanis Despaigne / Cortesía Pedro Díaz

También en Mundo Boxing han entrenado estrellas del boxeo y las artes marciales mixtas como Miguel Cotto, Victor Belfort y otros muchos.

Conversando contigo días pasados me diste a entender que Miami se convertirá en una fuerte plaza para realizar los principales carteles de las distintas asociaciones que rigen el boxeo profesional. ¿Por qué estás tan seguro?

En los últimos años se aprecia un gran crecimiento del boxeo y las artes marciales mixtas en Florida. En Miami, específicamente, gusta mucho el deporte, su excelente clima e infraestructura son increíbles para atraer a los fanáticos y a la comunidad en general. Y no sólo el boxeo y la MMA; otros grandes eventos deportivos triunfan aquí.

La entrada, cada vez más numerosa de talentos, representantes de la Escuela Cubana de Boxeo han enriquecido el boxeo profesional de USA. ¿Habrá límites?¿ Podrán llegar a dominar en un terreno plagado de europeos, asiáticos y latinos, amén de los estadounidenses?

Bueno, está claro que en el boxeo profesional hay oportunidad para todos. También está demostrada la calidad del boxeo cubano en el amateurismo; los resultados son ejemplos fehacientes.

No obstante, en el profesionalismo cualquier boxeador cubano o de cualquier nacionalidad necesita tener muy claro algunos puntos claves para poder triunfar.

Por ejemplo: el boxeador necesita, primero, tener un buen equipo de manejo y promoción que le guíe de manera correcta su carrera.

Segundo: el púgil debe tener un buen asesor legal, para que junto con él analicen todos los contratos, que incluye contratos de manejo, promoción, y contratos de pelea así como tiempo de duración de los contratos, cláusulas en letras pequeñas, etc.

Tercero: se necesita mucha disciplina por parte del atleta para lograr adaptarse de forma rápida a la reglas y exigencias del boxeo profesional. No basta solamente con tener talento; se necesita disciplina pues con ella se pueden obtener logros que solo con talento no puedes alcanzar.

Junto a Ruslan Chagaev / Cortesía Pedro Díaz

¿Qué opinas de la situación actual del boxeo en Cuba, avizoras un cambio?

Nada bien. No creo que haya cambios positivos a corto plazo a pesar de los resultados que se puedan ir obteniendo. Mira ahora mismo en el Mundial cómo las principales figuras, titulares olímpicos y mundiales, han caído. Tienes que ver dónde está el profesor de profesores, el Dr. Alcides Sagarra, no por gusto calificado como entrenador del siglo XX.

El Dr. Sagarra fue capaz de crear y dirigir el equipo técnico que más medallas de oro olímpicas ha aportado en la historia del deporte cubano. Todavía muchos no entienden por qué lo sacaron del Equipo Olímpico Cubano en plenitud de capacidades físicas y mentales. Lo dije y lo reitero: sacar a Alcides Sagarra de director técnico ha sido el mayor KO que ha recibido el boxeo cubano.

Junto a Alcides Sagarra

Permíteme unirme a esa afirmación. Después de ganar cuatro títulos en los Olímpicos de Sydney, el premio a su inmensa labor fue desecharlo aludiendo a “enfermedades” inexistentes, acción que sí le causó mucho daño a su salud.

En efecto, pero además, no fue suficiente sacar a Alcides sino que destruyeron todo lo que había creado durante muchos años y se olvidaron de la enorme satisfacción y alegría que sentía con las victorias de los boxeadores cubanos.

Háblame de tu permanencia en la Escuela Cubana de Boxeo. Siempre te recuerdo a la vera del profe, nutriéndote de su savia, la cual transmites diariamente a tus discípulos.

Entré al Equipo Nacional en 1991, para realizar un postgrado de Entrenamiento. Recuerdo que el Dr. Alcides Sagarra y la psicóloga, Dra Angelina Bermúdez, hablaron conmigo y me quedé en la Finca por muchos años; incluso dentro del equipo logré el título de Doctor. Agradezco mucho a todos los púgiles y al equipo técnico que rodeaba a Alcides, por la gran ayuda durante ese tiempo.

En los primeros años en el Equipo Nacional trabajaba con los boxeadores de Sagarra. Recuerdo que una de las primeras competencias en que participé fue la Copa CEN en Cienfuegos. ¿Te imaginas una escuadra integrada por el minimosca Rogelio Marcelo, el mosca Rafael Sainz, el ligero Julito González, el welter Libán Blanco y el gran Candelario Duvergel en los 67Kg? ¡Era una época de oro!

Resulta increíble entrenar a excelentes seres humanos y grandes campeones; la lista es inmensa, pero les agradezco a todos. Y poder compartir entrenamientos con estos grandes boxeadores y estar con ellos en Juegos Olímpicos y múltiples competencias de gran nivel en el mundo.

Tras ser expulsado el maestro, yo asesoré varios torneos en América Latina pero las cosas cambiaron; los que acompañaban a Alcides fueron poco a poco echados a un lado y fue así que el 21 de diciembre de 2007 me quedé en Colombia y de ahí partí a Canadá, donde trabajé en el boxeo hasta que en 2012 me radico en Miami.

¿Qué representa para ti el profesor Alcides?

En junio de 2008, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, me hicieron una entrevista y si me permites te transmito mis palabras de entonces pues no quiero añadir una coma ni quitar una palabra: “Alcides Sagarra es para mí un extraordinario líder mundial del boxeo, es un gran pedagogo, un filósofo de los puños; es una persona que vive dentro del boxeo, que siente cada golpe, que sufre cada derrota.

“Y lo más importante es que piensa como padre porque trata a los boxeadores como a sus hijos, los defiende siempre, los ayuda a vencer cualquier obstáculo. Alcides no solo enseña el boxeo. Educa a los boxeadores para la vida. Los prepara para que sean eternos triunfadores. Su designación como el Entrenador del Siglo lo dice todo. En mi caso personal me ayudó mucho en mi formación como entrenador y me enseñó muchos secretos del boxeo. Estaré siempre agradecido.”

Y ahora Julita me permito agregar: es una pena que con tantos frutos que dio al boxeo cubano y al deporte mundial lo hayan sacado sin escrúpulos del Equipo Olímpico Cubano de Boxeo.

Me pregunto: ¿de qué valió tanto sacrificio y esfuerzo por crear la Escuela Cubana de Boxeo, de qué valió que tantos grandes púgiles dejaran a su familia para dedicarse al entrenamiento en difíciles condiciones para ser campeones olímpicos?

¿Dónde están grandes entrenadores y metodólogos del boxeo cubano como por ejemplo el licenciado Raúl Fernández, licenciado Julián Cedeño, Dr. Misael González, Dr. Pedro Roque, licenciado Dagoberto Roque, por sólo mencionar a algunos?

Sencillo ¡es como una traición al legado de estos grandes hombres del boxeo!

¿Cuál fue el momento más emocionante para ti en esa etapa y el más triste?

Para mí el momento más triste en esa etapa fue ser testigo de la separación del equipo nacional de Alcides, en plenitud de capacidades físicas y mentales. Ver como un hombre que lo dio todo por el boxeo, sin ninguna explicación válida y creíble fuera multiplicado por cero.

El momento más emocionante, alegre y del que nunca me arrepiento es haber salido de Cuba y aprender y ver la verdadera cara del boxeo profesional.

Después que te vas de Cuba incursionas en otros países, incluyendo República Dominicana; uno de cuyos púgiles fue el único campeón olímpico latino en Beijing 2008 ¿eso te catapultó, a partir de ahí qué paso?

Después que me fui de Cuba, viviendo en Canadá, el presidente de la Federación Olímpica de Boxeo de República Dominicana, Ingeniero Bienvenido Solano me contacta para entrenar a su team para los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing.

Cuando el representante de Cubadeporte en Quisqueya se entera, le dice a Solano que yo no podía entrenar el equipo dominicano porque yo era un desertor del boxeo cubano, a lo que Solano no prestó la menor atención.

Resultado: en Beijing, el dominicano Félix Manuel Díaz, en los 63.5 kgs logró la única medalla de oro para América en el boxeo. Cuba, después de 36 años y cuatro púgiles en la final no logró alcanzar ningún título.

Bueno es decir que el boxeo cubano sufrió la partida de algunos de sus mejores exponentes antes de los Juegos Olímpicos mientras Estados Unidos tampoco pudo subir a lo más alto del podio.

Es importante destacar que Félix Diaz ganó 12-4 al campeón olímpico de Atenas 2004, el tailandés Manus Boonjumnong. Por esta actuación recibí la nacionalidad dominicana y se me abrieron importantes avenidas al futuro.

Hoy soy muy feliz, tengo mi empresa boxística, amo a mi familia y trabajo en lo que me gusta: hacer púgiles que pueden labrarse un porvenir luminoso en este gran país.