Gobierno cubano reconoce que es incapaz de satisfacer la demanda de alimentos

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció que su gobierno es incapaz de satisfacer la demanda de alimentos de los ciudadanos.

Marrero Cruz señaló que, aunque ha habido avances en algunos territorios, la producción agrícola es insuficiente y responsabilizó al sector privado de propiciar la crisis, ya que en ellos recae el 80% de los alimentos que se producen.

El ataque de Marrero Cruz a los campesinos cubanos, el mismo día que estos celebran su día, apuntó que aunque han arrendado tierras para su explotación, es insuficiente los niveles de producción actuales.

"Esto pasa por disciplina, pasa por exigencia, por lograr contratar, pagar las producciones a los campesinos, y también por exigir que se produzca, porque el Gobierno ha dado esas tierras, y por tanto, hay un compromiso y un encargo, que es garantizar la producción para el pueblo”, reconoció ante el equipo de prensa del gobierno.

Como ejemplo de la mala gestión estatal y la falta de control a los campesinos, Marrero Cruz explicó que en algunas regiones, como Camagüey, los niveles de contratación son bajos en materia de producción de leche, y que la que no se contrata, se desvía de su objetivo principal: abastecer a los niños y a las personas que la necesitan.

Sin embargo, el primer ministro cubano no especificó las medidas que piensan adoptar con aquellas empresas estatales que dejan de pagarle a los productores de alimentos, las sanciones a funcionarios que permiten que se pierdan cosechas enteras porque Acopio no fue a recogerla, o la falta de apoyo a campesinos que no tienen combustible, herbicidas, fertilizantes, insumos, entre otros.

Tampoco mencionó la falta de resultados que han tenido las 63 medidas que desde el pasado año el gobierno presentó para solucionar la carencia de alimentos y los elevados precios; medidas que han sido cuestionadas por economistas y campesinos, porque se tratan de soluciones adoptadas desde la burocracia.

“Cuando tengamos más producción podremos bajar los precios y el salario podrá tener un mayor poder adquisitivo”, dijo Miguel Díaz-Canel frente a una representación del gobierno pinareño.

En los últimos días, el mandatario intenta convencer a los cubanos,de que la solución de esta crisis pasa por lo que denomina "producción local".

Esta estrategia criticada por el economista Elías Amor, responsabiliza a los territorios de un asunto que es cuestión estatal, y que para algunos expertos se soluciona privatizando las tierras y entregándosela a los campesinos.

A la falta de comida en Cuba se suma el limitado acceso a medicamentos en farmacias y hospitales, otro asunto que sigue sin solucionarse y que el gobierno culpa a la falta de liquidez para acceder a ellos en el mercado internacional.