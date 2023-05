Shakira, cada vez más integrada en Miami, acude a partido de los Heat

Los fans de Shakira no pueden estar más felices de ver a la barranquillera disfrutando de su nueva vida en Miami, tras mudarse en abril pasado con sus dos hijos Milan y Sasha.

En medio del éxito de su último lanzamiento, "Acróstico" -con polémica incluida por su similitud con una canción de una compositora vasca- la intérprete volvió a dejarse ver en un importante evento deportivo en la Ciudad del Sol.

Fue este fin de semana, a propósito del tercer juego de las finales de conferencia este de la NBA, entre Miami Heat y Boston Celtics, en el Kaseya Center de Miami de Florida, que la colombiana acudió a sus redes para enviar un mensaje de apoyo al equipo local y mostrarse desde el estadio.

Su asistencia al juego fue interpretada no solo como un nuevo indicio de la felicidad con que abraza esta nueva etapa, sino como amuleto de buena suerte a los Heat, que se impusieron por 128 a 102 a los Boston Celtics.

Con la agenda repleta de planes está afrontando Shakira su vida en Miami y estos últimos días han sido evidencia de cómo se está integrando.

Primero acudió a apoyar a su sobrina Isabella Mebarak a su exhibición en Miami. "Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!" comentó donde posa con la joven artista.

Luego compartió una foto de un encuentro con Bizarrap y Duki, que llegó poco después de que su ex Gerard Piqué, subiera una imagen a su cuenta en Instagram posando con su actual pareja Clara Chía.

Pero los planes de la intensa vida social de Shakira no quedan ahí, pues esta semana medios locales la captaron cenando en un restaurante japonés con la modelo Gisele Bündchen y sus respectivos hijos.

No es este partido de baloncesto el primer evento deportivo al que asiste la colombiana desde su nueva residencia en Miami, pues hace unos días acudió a ver la Fórmula 1, donde fue captada en amistosa conversación con Tom Cruise.

A sus fans les encanta verla tan ocupada y radiante y así le dejaron saber en su última publicación.

"Creo que es la primera publicación donde sale realmente feliz. Creo que hace tiempo dejó de sufrir por fin, cosa que me alegra. Me encanta verla así"; "Es impresionante cómo Shakira ha recuperado su vida tras su ruptura, ahora incluso está sociabilizando mucho más, sigue brillando más que el sol"; "Tienes el bonito subido"; "Te vez más increíble y bella que nunca, que hermoso brillo en ti y sonrisa", se lee entre los cientos de mensajes que aplauden verla tan alegre.