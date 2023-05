Oficial: Luchador Mijaín López buscará su quinto oro olímpico en París 2024

Lo que muchos sospechaban ya es oficial: el legendario luchador cubano Mijaín López saldrá a los colchones de París 2024 en busca de su quinto título olímpico.

"Vuelvo a luchar en los Juegos Olímpicos de París", le dijo el gladiador pinareño de 40 años a United World Wrestling. "Quiero convertirme en el primer luchador en ganar cinco medallas de oro olímpicas".

En Tokio 2020, López batió en la final de la categoría de 130 kilogramos al georgiano Iakobi Kajaia, se convirtió en tetracampeón bajo los cinco aros y superó lo conseguido por el ruso Alexander Karelin, quien tenía tres premios de oro y otro de plata.

Así, el gigante cubano igualó lo hecho previamente por la japonesa Kaori Icho, la cual se había impuesto en 2004, 2008, 2012 y 2016.

En enero de este año, López rompió el silencio tras alejarse de las competencias al término de la lid estival nipona (agosto de 2021) y le dio al sitio oficialista CubaSí un adelanto de lo que ahora hizo público.

"Ya lo conversé con el colectivo de entrenadores y quiero probarme a ver qué pasa, el cuerpo es el que me va a decir si puedo soportar las cargas de entrenamiento", declaró entonces.

"Después de un año de descanso hay que ver cómo el cuerpo reacciona a los entrenamientos para ver si puedo continuar", agregó. "Debo estar unos 10 o 15 kilogramos por encima de mi peso ideal, pero a lo largo de mi carrera siempre he podido rebajar cuando ha hecho falta, eso no me preocupa demasiado".