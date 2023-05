Contralora General de la República de Cuba: "Los precios son abusivos, pero no hacemos nada"

La Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, reconoció que el régimen no está haciendo lo suficiente para mejorar la vida de la población ni controlar la inflación.

"Ninguna de las medidas que ha dictado nuestro gobierno, nuestro partido, cuando uno va a analizarlas, de lo que decidimos, de lo que se acordó, de lo que todos apoyamos, a lo que sucede, hay una diferencia extraordinaria", dijo en el VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC) celebrado este miércoles.

Durante su intervención afirmó que todos los funcionarios son del conocimiento del descontento popular: "Se dice que los precios son abusivos, pero no hacemos nada por detenerlos".

Si bien señaló la creciente desigualdad –"uno ve la realidad y se da cuenta de que aquí hay personas acumulando demasiado dinero, pero el pueblo no tiene ese dinero"–, no se refirió con ello a las altas esferas del gobierno ni a las empoderadas familias de la cúpula, sino a sectores emergentes de la población.

"Se vende de todo en cualquier lugar, ya no son ni garajes, ni son los sábados, ni son los domingos, es todos los días y no son productos que la gente tiene y no lo usa y lo venden, ni que la gente trajo, hay productos nacionales que no los hay en el mercado y se están vendiendo ahí. Las quejas de la población sobre el tema de los precios, realmente el criterio que tiene el pueblo, que todos lo sabemos, es que se dice que son abusivos pero no hacemos nada por detenerlos", expresó.

"Cuando uno ve la realidad uno se da cuenta de qué hay personas que tienen y que están acumulando demasiado dinero pero lo que es pueblo no tiene ese dinero los precios son abusivos como un trabajador que gane un promedio de 4000 pesos no puede", dijo Bejerano Portela, quien al final de su discurso volvió a pasarle la mano a la deficiente gestión estatal: "No digo esto para atacarnos, estoy convencida de que el Partido puede", expresó.

La Contralora es una de las figuras más odiadas y temidas de la administración cubana; y sin embargo, a sus 76 años, sigue siendo una de las personas menos conocidas de la jerarquía gubernamental en la isla.

A pesar de sus palabras que intentan mostrar empatía con lo que está atravesando la población del país, la funcionaria continúa evitando mencionar quienes son los causantes de la crisis, aunque es la persona encargada de lidiar con la ominipresente corrupción administrativa en un país donde "corrupción" es casi sinónimo de normalidad funcional.

Los altos precios, la escasez, la crisis generalizada en el país solo parecen afectar a los cubanos de a pie, mientras el régimen no pasa de anunciar medidas ineficaces que no contribuyen a frenar la subida de precios.

La inflación en Cuba se disparó hasta un 45.36% en abril último, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

"El aumento interanual general de precios en abril de 45.36% y el crecimiento interanual de 70.67% en el precio de los alimentos presagian un nuevo año ‘maldito’ para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba", apuntó el economista cubano Pedro Monreal, acerca de los últimos datos estadísticos difundidos por la entidad gubernamental.