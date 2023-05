Líder de Oath Keepers condenado a 18 años de prisión por asalto al Capitolio de EE.UU.

El líder y fundador de los Oath Keepers (Guardianes del Juramento), una milicia de extrema derecha, fue condenado este jueves a 18 años de prisión por su papel en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos en 2021.

Stewart Rhodes, de 58 años, fue declarado culpable de conspiración sediciosa y otros delitos por coordinar a los milicianos que asaltaron el edificio del Capitolio el 6 de enero de 2021, según informó la cadena BBC.

Rhodes también fue condenado el año pasado por obstrucción a un procedimiento oficial y alteración de documentos o procedimientos en uno de los juicios por los disturbios.

En una vista celebrada este jueves, el líder de la milicia mostró poco remordimiento, alegando que era un preso político e insistiendo en que los Oath Keepers sólo pretendían proteger a otros manifestantes.

En su opinión, las acusaciones de que las elecciones presidenciales de 2020 eran inconstitucionales y gritó que "no podía dejar caer eso bajo mi juramento" durante su servicio militar y "no podía ignorar la Constitución", refirieron otros medios.

El juez Amit Mehta rechazó esas afirmaciones y expresó su preocupación por la retórica violenta de Rhodes, incluida una amenaza de ahorcar a la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

"Una conspiración sediciosa, cuando se toman esos dos conceptos y se juntan, es uno de los delitos más graves que puede cometer un estadounidense. Es una ofensa contra el gobierno para usar la fuerza. Es una ofensa contra la gente de nuestro país", dijo Mehta.

Previamente el juez había dictaminado que las acciones equivalían a terrorismo doméstico.

"Me atrevo a decir, Sr. Rhodes -y nunca he dicho esto a nadie a quien haya condenado- que usted representa una amenaza y un peligro continuos para nuestra democracia y el tejido de este país. Me atrevo a decir que ahora todos contenemos la respiración colectivamente cuando se acercan unas elecciones. ¿Volveremos a tener otro 6 de enero? Eso está por ver", dijo Mehta.

Rhodes, ex paracaidista del ejército estadounidense y abogado educado en Yale, fundó los Oath Keepers en 2009.

Miembros armados del grupo antigubernamental aparecieron en varias protestas y enfrentamientos, y acabaron convirtiéndose en firmes partidarios de Donald Trump.

Rhodes había iniciado una campaña para rechazar los resultados de las elecciones dos días después de la votación de noviembre de 2020, cuando aún se estaban contando las papeletas.

En un mensaje advirtió entonces: "No vamos a salir de esta sin una guerra civil... Preparad vuestra mente, cuerpo y espíritu".

Junto a otros Oath Keepers gastaron miles de dólares en armas y equipo y los escondieron en una habitación de hotel en la cercana Virginia justo antes del 6 de enero de 2021.

Durante la revuelta, Rhodes permaneció fuera del edificio atendiendo llamadas telefónicas y mensajes mientras otros Guardianes del Juramento asaltaban el edificio, por lo cual los fiscales afirman que actuó como un "general de campo de batalla" durante los disturbios.

También el cubanoamericano Enrique Tarrío, exlíder del grupo extremista Proud Boys, fue declarado culpable de conspiración sediciosa en relación con el asalto perpetrado contra el Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Donald Trump.

El hombre, de 39 años y residente en Miami, fue hallado culpable en un proceso judicial que se extendió por más de tres meses en un tribunal federal de Washington DC, y que incluyó a otros cuatro miembros de su organización por orquestar un complot para obstruir la transición pacífica de poder tras la elección presidencial de 2020.

La acusación indicó que los Proud Boys emplearon ilegalmente la fuerza y movilizaron la multitud reunida ese día en Washington DC para mantener a Donald Trump en la presidencia e impedir la validación de Joe Biden por el Colegio Electoral.

Durante el juicio, los mensajes y vídeos de los Proud Boys presentados como evidencia mostraron que los miembros llamaron a la violencia contra la presidencia entrante, por considerarla una amenaza contra el país.