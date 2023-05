Conductor cubano de moto sale ileso tras quedar comprimido entre un ómnibus y un camión

Un conductor cubano de moto salió ileso tras quedar comprimido entre un ómnibus y un camión en un concurrido vial de La Habana, según información trascendida en redes.

“Accidente en Vía blanca y 10 de Octubre, chófer de la moto ileso”, apuntó este jueves en el perfil de Facebook del grupo “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el usuario Alexis Díaz Oliva, quien compartió imágenes de cómo quedó atrapada la moto entre dos vehículos, mucho más grandes y pesados, y el conductor pudo vivir para contarlo.

Tras la publicación, usuarios del citado perfil comentaron que “volvió a nacer”.

Captura Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

“Los choferes de vehículos grandes se creen los dueños de la vía, los otros días a mí se me pegó un A14, ahí en el entronque de la CUJAE que casi me da, ya así porque le dio la gana”, comentó un internauta en la página.

En otra opinión, dijeron sobre el incidente que “tal parece que no guardaron distancia los de atrás, quizás el de adelante frenó de repente, por cualquier motivo y después... la cadena. Creo que no guardar distancia fue uno de los factores. Esperemos digan qué sucedió... Solo sé que demos gracias a que no ocurrió nada con el de la moto (me dijeron). ¡Cuidado choferes, un minuto cuenta!”.

En esta misma jornada, se conoció que un motociclista falleció tras ser impactado por un auto de turismo en la localidad costera de Guanabo, al este de La Habana.

Vecinos de la víctima del accidente de tránsito ocurrido en la noche de este miércoles dijeron en el grupo del perfil de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!, que el hecho ocurrió a dos cuadras de la casa del conductor de la moto, a quien solo identificaron como Juanito.

También comentaron que el carro de turismo iba a mayor velocidad de la que debía.

“Si no hubiese venido rápido el tur, imposible que lo hubiera impactado del modo que lo hizo. Es triste estar a dos cuadras de tu casa y que venga alguien, te impacte y termine con tu vida”, refirió un vecino de la víctima.

Hace apenas dos días, otro motorista murió tras caer del puente de San Juan en Santiago de Cuba. En la moto viajaban dos tripulantes: el hombre fallecido y una mujer que fue trasladada al hospital, según trascendió en el citado grupo de Facebook.

En la última semana, también, un joven motociclista falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el Primer Anillo de La Habana, en la ruta hacia Alamar.

Una fuente allegada a la víctima confirmó a CiberCuba que Antonio Torres Kuer -conocido como Tonito-, de 32 años, perdió el control en el vaivén de la llamada Ocho Vías, cayó en el hueco entre los dos puentes y falleció al instante.

Por esa misma fecha, en Villa Clara, un conductor de una motorina murió tras ser impactado por un carro de turismo.

Cuba reportó más de 3,000 accidentes de tránsito en los cuatro primeros meses de 2023, según datos recientes de autoridades de la isla. De enero a abril, en el país se registraron más de 3,000 accidentes de tránsito, 243 fallecidos y más de 2,300 lesionados, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Entre las principales causas de estos accidentes están la violación del derecho de vía, la no atención al control del vehículo, desperfectos técnicos, exceso de velocidad y la conducción bajo la ingestión de bebidas alcohólicas, apuntó el grupo de trabajo al citado medio.