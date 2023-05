Luis Fonsi canta al despecho en "Buenos Aires", primer single de su nuevo disco

Huele a mar y chiringuito de playa al escuchar lo nuevo de Luis Fonsi, "Buenos Aires", un tema que seguramente sonará mucho los próximos meses y se colará, con sobrados méritos, en la playlist de este verano 2023.

Desde hacía días el boricua venía hablando de su sencillo y el estreno no ha decepcionado. La mejor y más bailable versión de Luis Fonsi llega con su nueva canción, llena de guiños a Argentina y uno muy especial a su mega hit "Despacito", con el característico "Ay" inicial que también abre el nuevo tema, adelanto de su próximo disco.

"Es una canción que habla de despecho, de ese dolor cuando uno ama a alguien y esa persona no te ama (... ) Es una canción que me gusta desde el punto de vista del hombre, como que desnudar el corazón y decir '¿Sabes qué? soltero la estaba pasando bien pero te extraño a ti y quiero estar contigo y me duele mucho saber que tú no quieres estar conmigo'. Entonces, es como muy vulnerable y es un desahogo", dijo poco antes del estreno.

Su particular canto al despecho llega acompañado de un videoclip donde escenario, luces y vestuario de todos son rosa.

Agradecido por la buena acogida que está teniendo el sencillo a tan solo un día de lanzado, Fonsi dedicó un mensaje a sus fans en Instagram.

Letra de "Buenos Aires" de Luis Fonsi

Hoy salí pa' la disco con los muchachos

Mi intención era matar este despecho

No sirvió de nada porque te llamé borracho

Qué me has hecho, no hay derecho,

Porque ay cómo duele

Cuando el amor de tu vida no te quiere

Dónde estás por qué no vienes

Ya no seas mala mira cómo me tienes

Esta desesperación me hizo hacerte esta canción

No saqueen el corazón que están robando

Soltero la paso bien pero extraño a mi mujer

No saqueen el corazón que están robando

Me paso por Recoleta con el cora' en la maleta

Porque es que ya no respetan

Y te lo quieren robar

La llamo y no me contesta

Será porque está de fiesta

En un gol a los 90

Cuando estaba por ganar

Ya no soy yo el que te toca

Somos rivales

River y Boca

Todas esas cosas que hiciste conmigo, las haces con él

Y eso, ayyy cómo duele

Cuando el amor de tu vida no te quiere

Donde estás por qué no vienes

Ya no seas mala mira cómo me tienes

Esta desesperación me hizo hacerte esta canción

No saqueen el corazón que están robando

Soltero la paso bien

Pero extraño a mi mujer

No saqueen el corazón que están robando

Oh oh oh oh oh oh oh

No saqueen el corazón que están robando

Oh oh oh oh oh oh oh

No saqueen el corazón que están robando