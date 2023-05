Cubanos reaccionan a la muerte del vanvanero Juan Carlos Formell

La muerte del músico cubano Juan Carlos Formell, durante un concierto de Los Van Van, este viernes, en Nueva York, generó varias reacciones en redes sociales de personalidades de la música y conocidos, que reconocieron su trayectoria y legado.

"Acabo de recibir una llamada de un hermano para darme la triste noticia que acaba de fallecer en el escenario una persona noble como pocas he conocido, buen músico y querido por todos, Juan Carlos Formell, que Dios te tenga en la gloria, hermano, aún no me lo creo. Mis condolencia a Samuel y demás familiares", escribió en su cuenta de Facebook el director de Salsa Mayor, Maykel Blanco.

"Fallece hoy en pleno concierto Juan Carlos Formell. Un ser de luz pasa a otra dimensión. Abraza a tu padre, hermano. Vuela alto", expresó la orquesta Havana D'Primera.

"Ha fallecido Juan Carlos Formell, bajista de la orquesta Los van Van. Mi pésame para sus hermanos, amigos y familiares. EPD", lamentó el guionista Ian padrón.

El pintor Michel Mirabal también compartió la noticia y lo expresó con el mensaje: "Descansa en paz, amigo mío".

La cantante Aymée Nuviola mostró su consternación, poco después que se conociera la muerte de Formell y recordó cuando compartieron juntos en el pasado.

"Andábamos por la escuela un grupo de insurrectos musicales que nos reuníamos e íbamos de aula en aula, escondiéndonos de los profesores para poder tocar música popular", rememoró

Recordó a Formell con su guitarra, sonriente e interpretando todo tipo de canciones.

"Era muy gracioso verlo y también fascinante, porque se podía apreciar su talento y pasión por la música, además de su carisma", acotó.

Descemer Bueno compartió un video y mostró su agredecimiento por todo el tiempo que compartieron juntos.

"Le estaré agradecido y recordaré con muchísimo cariño toda mi vida, que el Señor tenga en su gloria tu bendita y pura alma", escribió.