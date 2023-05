Montañista Yandy Núñez: "No necesito nada de la dictadura cubana"

El cubano Yandy Núñez Martínez, que el pasado 17 de mayo subió el monte Everest, aseguró que no necesita que la dictadura de su país reporte su hazaña porque está en contra del comunismo y del régimen dictatorial.

Yandy, primer cubano en coronar la cima más alta del mundo, compartió en su muro de Facebook la entrevista que le hizo MBL, el periódico más importante de Islandia, donde vive, y comparó el hecho con el silencio de los medios de prensa cubanos en relación con su logro.

"Qué feliz me siento de que Islandia me dé cobertura a mi noticia del primer cubano en escalar el Everest. Mi propio país no ha cubierto para nada en los medios esta noticia. ¿Sabes por qué? Sencillo, en dictaduras todos los medios están en control del gobierno y ellos deciden qué noticias dar o no", dijo.

Captura de Facebook / Yandy Núñez Martínez

El montañista expresó que se siente muy feliz de que medios internacionales hayan dado la noticia con entusiasmo, y subrayó que en Cuba la información del primer cubano en la cima del Everest está en la calle.

"No necesito nada de la dictadura cubana a que cubra mi noticia porque estoy en contra del comunismo, en contra del régimen dictatorial cubano y en contra de las dictaduras comunistas", concluyó.

Ningún medio estatal cubano, a excepción de algún periodista oficialista en las redes sociales, publicó nada sobre la hazaña de Yandy, que incluso ha participado en protestas por la libertad de Cuba.

Yandy Núñez Martínez es el primer cubano en escalar el monte Everest, situado a 8,848 metros sobre el nivel del mar.

"Primer cubano en la cima del Everest. Dedicado a mi abuela, a Cuba, a todos los cubanos. Me fui de Cuba y conquisté el mundo. ¡Viva Cuba libre", dijo en Facebook.

El joven partió el 8 de abril de Katmandú y llegó al Campamento Base el 20 de abril, para iniciar los preparativos finales. Desde entonces documentó su travesía, especialmente su paso por el Khumbu Icefall -a 5,282 metros sobre el nivel del mar- una de las partes más peligrosas del camino.

Natural de Calabazar, en La Habana, Núñez Martínez reside desde hace casi una década en Islandia, donde se ha desempeñado como rescatista de montaña, guía de excursiones y trabajador en una compañía pesquera.