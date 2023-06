Vecinos casi linchan a ladrón de animales en Granma

Vecinos de la localidad de Santa Rosa, en el municipio granmense de Campechuela, casi lincharon a un ladrón de animales al que inmovilizaron, amarraron y golpearon insistentemente.

"El que lo está amarrando parece más ladrón que él, y la policía dónde estaba que esos asesinos están matando a ese joven hambriento, abusadores, que dios los perdone", escribió la internauta Silvia Milanés, quien compartió un video del hecho en el grupo de Facebook "Somos de Campechuela".

En el clip captado por las cámaras de los granmenses y que trascendió en redes sociales el pasado 9 de mayo, los pobladores atan una soga al cuello del ladrón y la halan en actitud de ahorcamiento.

Captura de Facebook / Silvia Milanes

El video deja ver el rostro ensangrentado del hombre, al que inmovilizan y le siguen propinando golpes luego de adherir sus brazos y cuello a un palo de madera.

Según se aprecia en las imágenes, podría tratarse de un momento posterior a una golpiza, pues el hombre luce su ropa raída y está cubierto de sangre y polvo de pies a cabeza.

En los comentarios al post los usuarios confirmaron que se trataba de una persona reincidente en el hurto de animales, principalmente cerdos, en las casas vecinas.

En medio de una polémica sostenida entre los que asumieron el acto como un hecho de extrema brutalidad y quienes justificaron el uso de la fuerza por los vecinos, en la mayoría de las opiniones salió a relucir la inacción y pasividad de la policía ante los delitos.

"Ahora están defendiendo a esos delincuentes, pero pónganse en el lugar de los dueños de los animales para que vean qué se siente, no es la primera vez que a esos personas le roban", escribió una persona.

"Es que están obstinados de que les roben y ellos no miran sacrificio ni piensan que al que le roban es lo que utiliza para trabajar y ganarse el sustento de su familia", comentó alguien más.

Muchos apuntaron que ese tipo de delitos se cometían cuando se pasa mucha hambre y responsabilizaron a la crisis cubana por la violencia que sigue en aumento en Cuba.

Sin embargo, algunos internautas condenaron la violencia y a quienes fueron partícipes de ese acto al filmarlo.

"En seguida a grabar, por qué no llamaron a la policía, ya que lo tenían. Ya ese hombre no va a servir jamás para nada, acabaron con él y sin poder defenderse, parece que tiene hasta problemas, él no reaccionaba", repuso una mujer.

La publicación compartida en redes no da detalles de si la policía se presentó en el lugar para llevarse detenido al presunto ladrón ni se conoce si los vecinos cometieron otras acciones contra el individuo.

La inseguridad que se vive en Cuba ha llevado a los vecinos cubanos, cada vez con mayor frecuencia, a ejercer la justicia por sus propias manos.

En días recientes vecinos de San Miguel, en La Habana, detuvieron a golpes a un presunto ladrón que asaltó a un niño de 12 años para robarle su teléfono.

En la ciudad de Santiago de Cuba un ladrón de breakers de electricidad fue aprehendido y custodiado por un grupo de personas a la espera de la llegada de la policía.