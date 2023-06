10 canciones de Willy Chirino que no deben faltar en tu playlist del verano

Se acerca el verano y viene cargado de buena música cubana para que disfrutes con familiares y amigos en fiestas, o te animes mientras vas conduciendo. Entre esos éxitos musicales no pueden faltar algunos temas del cantautor cubano Willy Chirino.

Aquí te dejamos una lista donde podrás elegir entre temas clásicos de Willy Chirino, o canciones de su más reciente disco, Sigo pa'lante, donde hizo dúos con su hija Jesse Chirino, el salsero Gilberto Santa Rosa y con el cantante cubano Leoni Torres.

10 canciones de Willy Chirino para tu playlist del verano

1. "La Música" (2022) es un tema de Willy Chirino y Gilberto Santarosa. Es el primer sencillo del disco Sigo Pa’lante. Trata sobre la importancia de este arte para ambos creadores. Es una canción para bailar, pero también para escuchar y reflexionar con el mensaje de estas dos hermosas voces latinas.

2. "Medias Negras" (1991) - Esta canción es un clásico. La letra original es del cantautor español Joaquín Sabina y está incluida en su disco Mentiras Piadosas de 1990. Un año después Chirino hizo su versión de este tema musical y se robó el corazón de miles de latinos.

3. "Para mi viejo" (2022) - Es un tema que grabaron Chirino y el cantante cubano Leoni Torres. Es un regalo para todos los padres cubanos, creado con un derroche de sensibilidad y buen gusto.

4. "Lo que está pa' ti" (2008) - Esta canción es puro optimismo y superación personal. Transmite el mensaje de que lo mejor está por venir y hay que luchar por nuestros sueños, aunque "lo que está pa' ti... ¡Nadie te lo quita!".

5. "Ya viene llegando" (1991) - Se ha convertido en un himno para miles de cubanos porque captó la ilusión que supuso el desplome del comunismo a inicios de la década de 1990. Habla de la anhelada llegada de libertad y la democracia a Cuba.

6. "Oxígeno" (1991) - Es una canción romántica que expresa el amor y la necesidad de esa persona especial como el aire que se respira.

7. "La Jinetera" (1995) - Narra la historia de una mujer cubana que se prostituye con los turistas extranjeros para poder sobrevivir en una difícil situación económica en la isla. Es una crítica social.

8. "Amigo de la Luna" (1990) - Este tema invita a disfrutar la ciudad de noche. El artista se confiesa amante de las luces de neón e invita a vivir Miami, en todo su esplendor.

9. Mister Don't Touch the Banana (1991) - Es una simpática canción donde Willy Chirino narra una fiesta de santos a la que llega un grupo de turistas. Es un homenaje a Changó, si no la has escuchado o si ya no la recuerdas, este veranos puedes disfrutar mucho con este viejo tema.

10. "Agua de marzo" - Es una versión de la canción del brasileño Antonio Carlos Jobim. Chirino grabó este tema en español, a dúo con su hija Jesse. Es una pieza para disfrutar, bailar en pareja o escuchar durante una bonita velada con amigos.

Willy Chirino, de 75 años, tiene una exitosa carrera musical de medio siglo. Fue reconocido recientemente con un mural en la mítica calle 8 de Miami.

El popular artista ha reiterado en múltiples ocasiones sus reclamos por la libertad de Cuba y solidaridad con los presos políticos.

En diciembre de 2022, Chirino presentó su más reciente álbum con 12 canciones originales. Sigo Pa’lante se puede escuchar en todas las plataformas digitales.