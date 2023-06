Ana Obregón viaja con su nieta a España: "He vuelto a vivir"

Ana Obregón está en España con su nieta Ana Sandra y confesó que está viviendo una etapa de alegría total junto a su pequeña niña.

"He vuelto a vivir", dijo Ana Obregón a la prensa española tras las primeras horas de llegar con Anita a la península ibérica.

A la modelo y actriz se le pudo ver en una breve entrevista con excelente carácter, muy optimista, cargada de energía y feliz.

"Las gafas no me las quito porque llevo sin dormir cuatro días, o... tres meses", dijo Ana entre risas. La broma recuerda los trabajos que implica la crianza de un bebé.

Le preguntaron si Anita tendrá DNI español a lo que la actriz respondió: "Eso ya lo veremos, pero Anita es española de corazón".

Anita nació el 20 de marzo, en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Florida, Estados Unidos. Su abuela es muy dedicada y está colmando a la niña de cariño. Comparte en sus redes sociales preciosas fotos con la pequeña, como las de esta semana donde se puede ver a la bebé durmiendo en el regazo de la artista.

"Este sería el selfie de mi vida si mi hijo estuviera aquí. Momento con los dos amores de mi vida que algunas personas me querían robar, personas tóxicas con un gran problema, una mente cerrada y la boca demasiado abierta. Son pocas y sus palabras, que lanzan como cuchillos, me hacen cosquillas después de tener que enterrar a mi único hijo. Sin embargo, la mayoría me lanzáis palabras llenas de empatía y amor que me llegan directas al corazón", dijo la presentadora en Instagram.

La llegada de Anita al mundo, estuvo envuelta en una ola de duras críticas contra Obregón pues la pequeña fue concebida por gestación subrogada.

En el embarazo se usó el semen de Aless Lequio, hijo fallecido de la actriz española. Además, Obregón tuvo el apoyo de una madre de origen cubano, residente en Florida, para llevar adelante este deseo. En la actualidad Anita tiene dos meses y crece feliz y colmada de amor.