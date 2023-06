Adamari López divide a sus fans tras compartir fotos nadando con delfines junto a su hija

La presentadora puertorriqueña, Adamari López, compartió en sus redes sociales fotos de la experiencia nadando con delfines que vivió con su hija.

"¡Comenzaron las sorpresas del verano para mi princesa Alaïa! Qué rico se siente poder verte disfrutar cada una de ellas y celebrar juntas haber nadado con delfines", escribió junto a cinco imágenes.

Tras su publicación, a la que siguieron miles de likes, muchos de sus fans opinaron sobre el plan y mientras que algunos se mostraron alegres por la vivencia y por verla feliz, otros criticaron el uso de animales para estos fines.

"Experiencia inolvidable. Dios las bendiga. Un abrazo desde Colombia"; "Disfruten mucho sus vacaciones, bendiciones"; "Qué bueno que estés disfrutando con tu hermosa princesa, que Dios me las bendiga las cuide y las proteja"; "Siempre dándolo todo con amor y sin filtro"; "Qué belleza, qué bonito es verlos así, irradian una gran alegría y paz"; "Qué belleza Adamari, eres única, excelente, qué belleza con los delfines, genial"; "Disfruten mucho sus vacaciones bendiciones"; "Qué bellas, Adamari eres una madre espectacular y ahora le puedes dedicar más tiempo a tu hija", les comentaron los primeros.

"Esos delfines deberían estar en libertad no allí maltratados"; "Eso, apoyemos el secuestro, abuso y esclavitud de animales inocentes. Hay que ser muy ignorante en esta vida"; "Los delfines en cautiverio, lamento no te interiorices del tema, mueren miles de delfines para que gente como vos se saquen una foto"; "Maltrato de animales en cautiverio sacando dinero"; "¿Fomentas el cautiverio de los delfines? Eso no es un buen ejemplo para tu niña ni para nadie y de contenido no tiene nada"; "Los delfines deberían ser libres, no deberías pagar para divertirte con ellos"; "Hasta cuándo van a utilizar a los pobres animalitos. Eso es maltrato animal"; "No apoyar la diversión con animales, mejor disfrutarlos en libertad"; "Totalmente de acuerdo. Ir a un sitio de esos y pagar para ver a los animales es deprimente", le reprocharon los otros.

Ante las opiniones cruzadas una de sus seguidoras citó una frase publicada en el blog de Delphinus World "Su cerebro está altamente desarrollado y tienen patrones de comportamiento similares a los humanos: reconocen a sus compañeros de grupo social, socializan, juegan y se comunican de muchas maneras entre ellos".

Criterios encontrados al margen, lo cierto es que Adamari disfruta de compartir con sus seguidores pinceladas de los momentos que vive con su niña.

El pasado día de las madres, 'la Chaparrita de oro' celebró desde Santa Mónica, California, el día con una sorpresa para Alaïa.

"No hay mejor sorpresa o mayor felicidad para mí que no sea celebrar que la tengo a ella y hacer cosas que a ella le gusten y que creen memoria para nosotras dos juntas como mamá e hija", dijo en ese momento.