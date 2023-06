“No me he olvidado de tu amor”: Alexis Valdés estrena bolero

“Qué bello era vivir sin mirar el reloj, llenando a plenitud cada momento”, dice la nueva canción compuesta por Alexis Valdés, que recuerda un amor juvenil

“Una canción nueva. Un bolero. No me he olvidado de tu amor. De la manera más natural. Como mismo la escribo. Solo con la guitarra. Espero les guste. Deja un comentario. Te trae algún recuerdo.? ¿La imaginas en la voz de alguien? Feliz día..”, preguntó en su Facebook el artista que compartió el video del tema titulado “No me he olvidado de tu amor”.

El bolero fue difundido en la nueva página en Facebook de Valdés, quien anunció además nuevos proyectos artísticos en los que ha estado enfocado, como un podcast que actualmente tiene en preparación.

“¡¡¡Qué linda!!! Y si que me trae recuerdos muy bonitos, ¿quién no los tuvo a esa edad? Me la imagino en la voz de Gilberto Santa Rosa”, comento una usuaria a las preguntas lanzadas por Valdés.

“Mis aplauso para ti, con todo el sentimiento que nos regalas te lo envío de vuelta .Gracias Alexis no pares sigue sigue”, lo alentó otro internauta.

La página "Alexis Valdés oficial" tiene apenas un día abierta y ya ha ganado casi mil seguidores que anhelan conocer las nuevas apuestas del cubano.

Se trata, en palabras del artista, de “una página en la que quiero publicar cosas que no son las que comúnmente posteo. Otras áreas creativas. Intentos. Búsquedas”.

De esta manera, en su nueva cuenta ha insertado, además del cubanísimo bolero, un divertido sketch donde actúa con su madre.

También ha insertado una foto en la que aparece con sus dos hijos, prometiendo que pronto estarán haciendo algo juntos, lo que lleva a suponer que también están contemplados en esta nueva apuesta creativa del humorista.

Presentaciones de su popular personaje Nereyda en el teatro-bar Flamingo figuran entre los posts más recientes.

Como foto de portada, Valdés ha elegido para su página una imagen referente a la canción “Mi Isla bella”, un homenaje suyo a Cuba que cuenta con la colaboración de Pablo y Haydée Milanés.