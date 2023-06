Muere joven doctora cubana tras regresar de misión en Venezuela

Una joven doctora, madre de una niña pequeña, falleció este jueves en Cuba luego de regresar de una misión médica en Venezuela donde se enfermó tras la picadura de un insecto.

El pastor cubano Alain Toledano Valiente -quien dio a conocer el triste hecho- identificó en redes sociales a la víctima como “Narly Martínez”.

Precisó que a la doctora, a quien calificó de “hija espiritual”, la retornaron a la isla “con un mal del que la llamada potencia médica no pudo librarla”.

“Acaba de morir hoy, joven y con una hija pequeña que ya no verá más a su madre”, denunció el religioso.

“Nuestra hija está en el cielo, de eso no tengo duda, los que si no llegarán allá son los irresponsables que la dejaron morir. Un día la veremos para siempre y nadie nos volverá a separar. Nuestros más sentidos pésame a toda su familia y a sus seres queridos, shalom”, concluyó Alain Toledano, que no ofreció otros detalles sobre lo acontecido, aunque dio a entender que hubo negligencia médica en el caso.

Captura de Facebook/Alain Toledano Valiente

En la publicación de Alain Toledano -quien el pasado año fijó su residencia en EE.UU. tras un largo historial de acoso en la isla por parte de las autoridades- decenas de personas dejaron mensajes de condolencias por la inesperada partida de la joven.

Algunos internautas subrayaron que ya son muchos los casos de médicos cubanos que han perdido la vida en una misión médica en los últimos años o en algún incidente vinculado con sus estancias fuera del país, como en este caso.

Al cierre de esta nota, no han trascendido otros detalles sobre las circunstancias del prematuro deceso de la joven profesional de la salud. Tampoco hay confirmación en medios oficiales de prensa.