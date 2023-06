Bad Gyal, Un Titico y El Dany MG calientan Spotify con "Que rico"

La cantante y actriz española Bad Gyal se unió a los cubanos Un Titico y El Dany MG en una nueva versión del tema "Qué rico" y están calentando Spotify.

Un Titico y El Dany MG lanzaron su hit "Qué Rico" hace unos meses pero decidieron sumar la voz de la catalana Bad Gyal para llevar la sabrosura de este tema de reparto, un paso más allá.

"¡Que rico!" usa frases populares para pegarse, con una jerga erótica, sensual y muy atrevida, que no dejará a nadie indiferente este verano.

"Cuando me dice, 'Tú me matas, papacito'. Qué rico, qué rico. Si estoy arriba yo te doy besitos. Qué rico, qué rico. Me tiene muerto, me tiene frito", dice el estribillo de la canción.

El género musical conocido como "reparto" nació en Cuba y fusiona la cultura urbana callejera con la sonoridad tradicional de la música de la isla. Un Titico y El Dany MG, son algunos de sus exponentes más conocidos.

Bad Gyal (Alba Farelo i Solé) es cantante, compositora y actriz. Nació en Barcelona y su carrera ya tiene alcance internacional. Su música es muy versátil, se asocia a diversos géneros como reguetón, dancehall y trap.