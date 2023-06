Don Omar celebra hito en su carrera musical y anuncia su nuevo álbum “Forever King”

Las buenas noticias atraen buenas noticias. Si no, que lo diga el ícono de la música latina Don Omar que en estos días está celebrando por partida doble: el próximo lanzamiento de su álbum Forever King y haber alcanzado las 100 mil millones de unidades de consumo a lo largo de su carrera musical.

Este galardón no podía llegar en mejor momento para el autor de “Pobre Diabla” y “Ella y yo”, cuando está a punto de ver la luz su nuevo disco -el próximo 22 de junio-, el cual incluye diversos ritmos, más de una decena de colaboraciones y temas compuestos en los últimos años, y promete convertirse en su nuevo éxito musical.

A través de sus redes sociales, el cantante, compositor y productor puertorriqueño dio las buenas nuevas a sus seguidores, en un post donde resalta la imagen de la placa que reconoce las 100 mil millones de unidades de su música consumidas por el público, entre discos y streams, a lo largo de sus más de 25 años de trayectoria musical.

“Celebrando que desde hoy pueden hacer el pre-save de mi nuevo álbum FOREVER KING y miren lo que me acaba de llegar… 100 BILLION CAREER CONSUMPTION UNITS”, fueron las palabras del Rey del Reguetón.

Forever King promete ser “un álbum explosivo”, con el que la estrella mundial “hará nuevamente historia”, según reconoció un comunicado difundido por medios de prensa.

Esta nueva producción discográfica incluye 14 temas, en los que Don Omar está acompañado por figuras del género urbano de primer nivel, como Maluma, Wisin, Gente de Zona, Residente, Cosculluela, Chencho Corleone, Nio García, Akon y Lil Jon, entre otros.

“Bandidos”, junto a Cosculluela, y “Podemos repetirlo”, con Chencho Corleone, son dos de los sencillos lanzados recientemente que ya constituyen éxitos de Forever King.

También se incluyen “Carcelero” y “Magdalena”, junto a Maluma; “FlowHP”, con Residente; y “Good Girl”, con Akon.

Asimismo, los éxitos mundiales “Soy Yo” con Wisin y el dúo cubano Gente de Zona y “Se Menea” con Nio García, que estuvieron en la posición #1 en el “Latin Airplay Chart” de Billboard.

“Forever King es el disco con el que volvemos a revolucionar la industria”, afirmó Don Omar. “Si hay algo que siempre he buscado durante toda mi carrera es ofrecerle al público esos ritmos de la calle que siempre me han identificado, pero sin el temor de fusionar otros géneros”.

El primer disco de estudio del artista boricua, The Last Don, arriba a los 20 años este 2023. Gracias a esta producción musical, Don Omar llevó el reguetón a la cumbre mundial.

“Con The Last Don definitivamente le demostramos a la industria que esta música no era solo de un sector, y que podía ser muy comercial. Hoy tengo la bendición de celebrar las 100 mil millones de unidades de consumo de mi carrera musical, lo que es el equivalente a las ventas de álbumes y streams, y sé que este disco fue una parte fundamental en ese logro”, expresó.

“Ahora estamos listos para un nuevo éxito musical, que seguirá impulsando esta trayectoria”, aseguró Don Omar, en cuya carrera artística resaltan numerosos premios y logros, que lo ubican entre los músicos latinos más influyentes a nivel mundial.