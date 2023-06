¿Boda con Cristiano Ronaldo?: Georgina Rodríguez responde

Pese a los recurrentes fantasmas de crisis que se ciernen sobre ellos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no solo siguen estando juntos y felices, sino que no dejan de apoyarse en sus respectivos proyectos.

Y precisamente en medio de la promoción del agua mineral alcalina Ursu9, nuevo emprendimiento de CR, la modelo y empresaria acudió a Madrid a apoyar al futbolista.

Ante la prensa que asistió a cubrir el evento Gio respondió varias preguntas, entre ellas, si viviría en la capital española y si les gustaría pasar por el altar.

Un "claro que sí" rotundo fue la respuesta con la que manifestó sus deseos de casarse con él y despejó, una vez más, los nubarrones que siempre están avizorando, especialmente desde la prensa del corazón, en una de las parejas más mediáticas del star system.

El corto vídeo ha sido noticia no solo por lo que esclarece del buen estado de la relación sentimental entre ellos sino por las críticas que ha desatado la manera en la que Georgina presentó las virtudes del agua embotellada de Cristiano.

“A mí me encanta el agua y me da muchísima salud estar hidratada. Con este agua os sentiréis más hidratados y que os calma más la sed" dijo.

"Yo soy agua, me encanta el agua, todos somos agua y compra mi agua. Agüéate"; "Jajajaja y el agua nos quita la sed a todos, anda que..."; "Yo me hidrato, tú te hidratas, él se hidrata"; "Gracias por decirme que el agua hidrata y calma la sed. Todos los días se aprende algo! Madre mía!!; "Qué tendrá ese agua que calma la sed y te hidrata como las demás"; "No hay crisis, estoy hidratada", se lee entre las muchas burlas y críticas que ha provocado la singular manera de 'vender' el producto.

Un día antes, Cristiano Ronaldo había acudido a sus redes para anunciar su nuevo proyecto: "Hoy, estamos haciendo realidad uno de mis sueños de toda la vida: invertir y ofrecerle algo que bebe de la esencia misma de la vida y la salud y que ha jugado un papel vital en la configuración de lo que soy hoy. Aquí está el agua alcalina y antioxidante de Ursu9", dijo.

El pasado 5 de junio Cristiano y Georgina celebraron el sexto cumpleaños de los mellizos Mateo y Eva, con tartas y decoraciones personalidades según preferencias de los niños.

"¡Muchas felicidades mis amores! Papi está muy orgulloso de ustedes", escribió el astro del fútbol, junto a una preciosa foto de familia en la que solo falta la benjamina de casa, Bella Esmeralda.