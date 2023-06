Súper bombardero invisible sobrevuela Miami

Un súper bombardero invisible B2 Spirit sobrevoló Miami para celebrar el "Memorial Day" o "Día de los Caídos" el pasado 29 de mayo.

La aparición en el cielo de Miami de la mítica aeronave, que realizó llamativas maniobras, fue la primera en eventos importantes tras el accidente de un B-2 en diciembre que dejó la flota en tierra.

Un video aparecido en redes sociales se volvió viral al captar a un bombardero furtivo B-2 Spirit haciendo un giro de posicionamiento rápido y muy pronunciado sobre el horizonte de Miami.

Se trata de una maniobra muy dinámica y de aspecto dramático para la gran ala voladora. Según The Drive, la pirueta demuestra que el bombardero invisible sigue siendo una referencia en la aviación de combate, incluso cuando está a punto de cumplir 35 años después de su presentación.

El video, tomado en el Miami Air And Sea Show que tuvo lugar en Miami Beach durante el fin de semana del "Día de los Caídos", deja ver el vuelo a baja altura de uno de estos impresionantes bombarderos, con aspecto de aeronave extraterrestre.

“El B-2 está de vuelta”, aseguró el citado medio, según el cual el sobrevuelo sobre la ciudad habría sido uno de los primeros eventos importantes en los que ha podido exhibirse desde que una parada de seguridad dejó a la flota en tierra tras.

Las maniobras realizadas en el cielo de Miami son difíciles de ver en aeronaves de este tipo, que no se prodigan en exhibiciones. Según The Drive, no existen aeronaves que impresionen tanto como el gran bombardero de Northrop.

A día de hoy, solo 18 de estos bombarderos están activos. El resto de B-2 están dañados o en reparación importante. Está previsto que todos los B-2 se retiren a principios de la década de 2030, cuando estará operativo el B-21 Raider que le reemplazará.

La maniobra de reposicionamiento notablemente empinada y rápida vista en Miami fue filmada por el fotógrafo Joseph Levy, identificado como @Miamiheaven en redes sociales.

En el “Memorial Day” se homenajea a los ciudadanos que han perdido la vida en actos de servicio al país.

El Northrop Grumman B-2 Spirit (también conocido como el Stealth Bomber o «bombardero furtivo») es un bombardero estratégico polivalente desarrollado en Estados Unidos por Northrop Corporation con tecnología furtiva de baja visibilidad, capaz de penetrar defensas antiaéreas para desplegar armas tanto convencionales como nucleares.

Debido a su considerable coste y gasto de operación, el proyecto de este avión fue bastante controvertido. Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, Estados Unidos tenía planeado adquirir 132 de estos bombarderos. A mediados de los años noventa, el Congreso aprobó finalmente la compra de una flota de solo 21 aviones B-2.

Se trata del avión más caro jamás construido. El coste de fabricación de cada B-2 rondaba los 737 millones de USD (en 1997).​ Los costes totales de compra del bombardero alcanzaron una media de 929 millones de dólares por avión, incluyendo repuestos, equipamiento, actualizaciones y soporte de software.​

El coste total del programa, incluyendo gastos de desarrollo, ingeniería y pruebas, se calcula que rondaba los 2,200 millones de USD por avión. Según Wikipedia, este avión se convierte en un gran espectáculo público cada vez que participa en exhibiciones aéreas desde los años noventa.