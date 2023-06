Un herido tras volcarse triciclo eléctrico en aparatoso accidente en La Habana

Foto © Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Un persona resultó herida este domingo tras volcarse un triciclo eléctrico marca Vedca en un accidente en el que también estuvo implicado un almendrón en Alamar, en el habanero municipio Habana del Este, según reportes en redes sociales.

Facebook/Accidentes Buse & Camiones

Ocurrió frente a un edificio en la entrada de la zona 6, según indicó Leo Pérez, internauta que dio cuenta del siniestro en el popular grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones.

Captura de Facebook/Accidentes Buse & Camiones

"Ahí la calle no está mala y fue antes de la intersección, no se qué pasaría, pero al parecer el del almendrón de algún modo perdió el control del vehículo e impactó al otro. Al del carro eléctrico lo sacaron en brazos y se veía mal. Ojalá no pase a peor", amplió Leo Pérez en el apartado comentarios de la publicación.

Varios usuarios del grupo repararon en la dureza del triciclo eléctrico porque a pesar de haberse volcado no sufrió daños importantes en su carrocería, mientras que el almendrón quedó visiblemente abollado en la parte delantera derecha, algo que algunos achacan a que los almendrones ya van muy chapisteados y son "pura lata".

A pesar de no quedar claro qué ocurrió ni de quién fue la responsabilidad del siniestro, no pocos dieron por hecho que la culpa debió ser el chofer del triciclo.

"Los velocípedos eléctricos que están de moda, pero además muchos se creen que andan en un Land Rovert"; "Siempre en el corre corre. Ellos no tienen conciencia ni respeto. Siempre apurados jodiendo a la humanidad", opinaron dos internautas, criterios que generaron un llamado a la prudencia, pues no está claro qué pasó en este caso.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el estado de salud del conductor del triciclo, ni tampoco otros detalles oficiales sobre lo ocurrido.

El triciclo de Alamar no es el único vehículo que se volcó en las últimas horas en las carreteras cubanas, pues este sábado, un auto se volcó en la circunvalación de Manzanillo, en la provincia Granma, luego de que al parecer explotara uno de sus neumáticos y el chofer perdiera el control del vehículo.

En ese caso, tampoco hubo pérdidas humanas, aunque el carro quedó totalmente destruido por el siniestro.

Durante los primeros cuatro meses de 2023 se registraron en Cuba más de 3,000 accidentes, con 243 fallecidos y más de 2,300 lesionados, según datos oficiales dado a conocer en mayo.

Según las estadísticas, ha muerto una de cada cinco personas involucradas en accidentes de tránsito. La cifra, no obstante, representa una disminución en el número de decesos por accidentalidad en relación con el mismo periodo del año anterior.

Las principales causas de accidentes son la violación del derecho de vía, no prestar la debida atención, el exceso de velocidad y los desperfectos técnicos de los vehículos. La responsabilidad en el 89 % de los incidentes computados fueron achacados al factor humano.

Cuba cerró 2022 con 9,848 accidentes de tránsito entre enero y diciembre, cifra que representó un récord respecto a años anteriores. Los siniestros en ese periodo dejaron un saldo de 700 fallecidos, casi dos diarios; de ellos, 68 eran menores de edad. Además, 7,547 personas quedaron lesionadas.