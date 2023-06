Muere actor Treat Williams a los 71 en un accidente de moto

El actor estadounidense Treat Williams, que en su carrera de casi 50 años protagonizó la película Hair y populares series televisivas, falleció este lunes a los 71 años tras sufrir un accidente de motocicleta en Vermont.

Un comunicado de la familia confirmó la noticia: "Con gran tristeza informamos que nuestro amado Treat Williams falleció esta noche en Dorset, Vermont, luego de un fatal accidente de motocicleta. Como pueden imaginar, estamos conmocionados y muy afligidos en estos momentos".

"Treat estaba lleno de amor por su familia, por su vida y por su oficio, y realmente estaba en la cima de su juego en todo ello. (…) A todos sus fanáticos, sepan que Treat los apreció a todos y continúen manteniéndolo en sus corazones y oraciones", expresa la declaración difundida por la revista digital Deadline.

Su agente por 15 años, Barry McPherson, dijo a la revista People: "Lo mataron esta tarde. Estaba girando a la izquierda o a la derecha [cuando] un automóvil se le cruzó. Estoy devastado. Era el tipo más agradable. Tenía tanto talento".

Según un comunicado de la Policía Estatal de Vermont, poco antes de las cinco de la tarde de este lunes, un SUV Honda que giraba a la izquierda en un estacionamiento chocó con la moto de Williams en la ciudad de Dorset.

El actor no pudo evitar la colisión y salió disparado de su motocicleta, señaló el reporte policial. Sufrió heridas graves y fue trasladado en avión al Centro Médico de Albany, en Nueva York, donde lo declararon muerto. El comunicado precisó que Williams llevaba un casco.

Richard Treat Williams nació en Rowayton, Connecticut. Estudió teatro en la universidad e hizo su debut cinematográfico en 1975 en la película Deadly Hero. Interpretó más de 120 papeles en televisión y cine, incluidos los filmes The Eagle Has Landed (1976), Once Upon a Time in America (1984) y Deep Rising (1998), además de las películas para televisión en las que interpretó al boxeador Jack Dempsey, en 1983, y al jefe del FBI J. Edgar Hoover, en 1987.

Fue nominado a un Globo de Oro por su papel del líder hippie George Berger en la versión cinematográfica de 1979 del exitoso musical Hair, dirigida por Milos Forman. Luego, tuvo a su cargo el protagónico del drama criminal Prince of the City (1981), de otro director de primera línea, Sidney Lumet.

En televisión protagonizó las series dramáticas Blue Bloods y Everwood -por la que recibió dos nominaciones a los premios SAG-, y más recientemente, Chicago Fire. En 2022, coprotagonizó la miniserie de HBO We Own This City.

Según Deadline, pronto se le verá en la serie Feud: Capote's Women, en la que encarna al exjefe de CBS y magnate de los medios Bill Paley.

A Williams le sobreviven su esposa, la actriz Pam Van Sant, y sus dos hijos, Gill y Elinor.

La muerte de Williams ha causado conmoción en el público y entre sus colegas. John Travolta lo recordó en su cuenta de Instagram con una foto de ambos en el escenario.

"Treat Williams y yo comenzamos juntos en Nueva York, apareciendo en dos espectáculos de Broadway: Grease y Over Here. Lo siento mucho, Treat. Mis pensamientos están contigo y tu familia. Se te extrañará. Con amor, John".