Joven cubano tras abandonar la medicina: "Ojalá pagasen un salario justo"

Un médico cubano renunció a seguir ejerciendo su profesión tras decidir que no quiere seguir cobrando un salario con el que no cubre sus necesidades, ni aguantar la crisis del sector, donde no hay ni siquiera recursos para atender a los pacientes.

Juan Carlos Fuentes del Río, quien reside en el municipio avileño de Máximo Gómez, aseguró en su muro de Facebook que ahora tiene una mezcla de sentimientos de tristeza, añoranza y nostalgia, al ver a sus compañeros portar su bata blanca hacia su centro de trabajo.

"Llegar a ser médico en Cuba es derramar una que otra lágrima al no poder ayudar a un enfermo, aun sabiendo su patología y no poderle resolver su situación", dijo.

Captura de Facebook / Juan Carlos Fuentes del Río

El joven precisó que es triste tirar la toalla tras años de sacrificio y horas de estudio que le reportaron notas excelentes con esfuerzo y dedicación, pero que solo él sabe lo que siente.

"Aunque duele más ser humillado por personas de tan bajo coeficiente intelectual, solo por cumplir indicadores absurdos. Ojalá pagasen un salario justo, donde reconozcan tu trabajo y tu esfuerzo. Ojalá hubiese los insumos necesarios para tratar al enfermo y salvar vidas, y no jugársela en una guardia médica...", detalló.

Según su perfil de Facebook, Juan Carlos reside en el poblado de Punta Alegre, donde esta semana un doctor cubano que vive en Estados Unidos llevó un contenedor de medicamentos para el policlínico, un gesto que fue agradecido por la población y las autoridades en un acto masivo.

"Ojalá pueda portar mi bata blanca algún día, pero por ahora tocan otros caminos, otros horizontes, otras latitudes, pero sé que esto es solo una pausa, un hasta luego, sé, y estoy seguro que algún día volveré a usar mi arma para salvar vidas...", concluyó el médico.

En los últimos tiempos, son muchos los galenos en Cuba que han abandonado su profesión, decepcionados por el trato que les da el gobierno y por la escasez de recursos que les impiden atender correctamente a los enfermos.

En abril, Luis Enrique Rodríguez, guantanamero de 25 años, denunció lo injusto que resulta que con su salario no pueda acceder a cosas tan simples y a la vez necesarias como una licuadora.

"Al pasar unas cuadras de mi centro laboral, veo una tienda donde se comercializan equipos electrodomésticos y al ver los precios, me quedé estupefacto: para poder comprar una simple licuadora tengo que dejar dos meses y medio íntegro mi salario", comentó entonces.

En Ciego de Ávila, 185 médicos residentes pidieron la baja en 2021 y 2022, por causas relacionadas con la desmotivación, la sobrecarga de trabajo o los retrasos en los planes de estudio.

Además, determinadas decisiones administrativas o de formación tuvieron efectos contraproducentes e influyeron en las deserciones, admitió el subdirector docente del Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola.

Según Nilka Pita Alemán, directora provincial de salud, aunque el déficit de médicos no ha llevado aún a cerrar ninguna consulta, sí se han extendido los plazos para la proyección comunitaria y se ha apretado la rotación de las guardias médicas.