Empresa Eléctrica de Guantánamo: La luz se va por poner a 16 grados el aire acondicionado

La Empresa Eléctrica de Guantánamo ha afirmado este miércoles que en los barrios se va la electricidad por bajar la temperatura de los equipos de climatización a 16 grados Celsius o menos "de lo recomendado".

"No tiene caso poner el clima a 16C, nunca va a llegar y por eso se va la luz en los barrios, porque todos traemos los compresores sobrecargados trabajando a marchas forzadas. Así que si no quieren que se vaya la luz otra vez en el barrio, ayuden no bajándole más grados de los recomendados a su equipo de clima". escribió en un post de Facebook la empresa estatal.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica Guantánamo

Según su explicación, que no reconoce el deterioro del Sistema Electroenergético Nacional y solo responsabiliza de los apagones a los ciudadanos, los compresores se "sobrecargan" y no llegan a la temperatura que se le indica, pues la exterior es mucho más alta.

"Cuando el calor es muy alto afuera, el clima nunca va a enfriar todo. Pongan la temperatura de su clima a temperatura ambiente unos 23-25 grados. De otra manera sólo gastan energía, ya que el compresor nunca llega a la temperatura que le pidieron", argumentaron.

En cada una de las "recomendaciones" escritas en la publicación, se pide a los cubanos que no bajen mucho la temperatura y sugirieron que los aires acondicionados, en dependencia de la capacidad, se usaran en las habitaciones para las que están destinados: un clima de una tonelada para cuartos medianos; uno de dos para sala y comedor, y uno de tres para un primer piso de una casa.

Según su curiosa analogía, querer enfriar una habitación a una temperatura considerablemente menor que la temperatura exterior es como "tratar de abrir el refrigerador para enfriar su cocina".

Para ellos, todo esto conlleva mayor gasto de luz y sería la causa de los apagones intermitentes y prolongados que padecen los cubanos en pleno verano.

Semejante post supone una gran burla para los cubanos que están inmersos en el medio de una compleja crisis energética que los hace sufrir la humedad y las altas temperaturas por las interrupciones del servicio eléctrico.

"Ustedes sí le saben", ironizó un internauta. "¿Entonces se va la electricidad en los barrios por los desconsiderados que ponen el termostato en 16°C? La verdad que a ustedes hay que tenerles paciencia, lo mejor del post es el 'Gracias' al final del post, después de decirles tontos a los cubanos", sentenció.

Esta nueva versión que culpa a los cubanos de los apagones no hace mención de las constantes roturas del decadente SEN y la poca disponibilidad de combustible para generación eléctrica; en cambio, pide a los ciudadanos asumir su "responsabilidad" en las pocas horas que le tocan con corriente.

En los últimos días, el déficit de generación se ha disparado por falta de combustible en la central eléctrica flotante turca que se encuentra enclavada en la bahía de Santiago de Cuba.

Además, los equipos electrógenos (generación distribuida) también se quedaron sin diésel, por lo que el déficit en el horario pico nocturno alcanzó los 900 MW, 165 más del pronóstico realizado, dijo Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica.

Esta situación, con apagones prolongados en casi todo el país, se agudizó con la salida del Sistema Energético Nacional (SEN), de la unidad número uno de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte.

A ellos se ha sumando varios incendios desatados por cortocircuitos que han dejado a oscuras otras provincias del país, como recientemente sucedió en Pinar del Río.