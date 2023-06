Wampi desvela cuáles son sus prendas más caras

El reguetonero cubano Wampi respondió recientemente ronda de preguntas de sus fans, interesados en conocer más sobre cómo es, piensa y ve su futuro.

A través de las stories de su cuenta en Instagram el cantante de tan solo 20 años compartió una selección de ellas, y sus respuestas.

"¿Por qué si todos los cantantes usan cadenas y especulan tú no?", fue una de las dudas que quiso despejar el joven exponente del género urbano en Cuba.

"Porque mis prendas más caras son: mi corazón, la mente y mis principios. Eso para mí es realmente lo que vale", respondió él.

Instagram stories / Wampi

A los que comienzan les aconseja que estudien, sean auténticos y creen música propia, sin dejar de disfrutar lo que hacen, enfocados y sin rendirse nunca.

Instagram stories / Wampi

Aunque no muchos conocen su historia, Wampi estudió saxofón nueve años y comenzó a cantar a los 15, según contó en entrevista concedida hace unos meses con el canal peruano Made in Callao Records.

Instagram stories / Wampi

Centrado, con las ideas muy claras y dando un paso tras otro en su carrera se confiesa una y otra vez Wampi, quien sueña con "servir de inspiración para las nuevas generaciones y no convertirse en una decepción para ellos" y quien, pese a sus cortos años y carrera en ascenso, ya ha empezado a recoger los frutos de su esfuerzo y trabajo, como comprarse su primer carro.

Instagram stories / Wampi

"Desafortunadamente yo creí escuchando a personas que admiraba y respetaba mucho, pero sus actitudes, acciones y malas decisiones me fueron desencantando y no me gustaría cometer los mismos errores que otros" aseguró en su respuesta.

El reguetonero cubano, que este fin de semana se presentará en Mayabeque y La Habana, se encuentra actualmente disfrutando del éxito de su último tema, una colaboración con El Micha y Yomil, titulada "Facturando".

"Estoy agradecido con el que me dio la mano y con el que no también porque me ayudaron a estar donde estoy hoy por hoy", dijo en su conversación para Made in Callao Records.