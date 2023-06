VIRAL: Pasajeros de un crucero viven momentos de terror por inesperada tormenta en Florida

Decenas de pasajeros del crucero Independence of the Seas, de Royal Caribbean, vivieron momentos de auténtico terror al ser sorprendidos en la cubierta de la embarcación por una repentina tormenta que puso en peligro sus vidas.

El incidente ocurrió el pasado viernes, mientras el buque estaba atracado pero se preparaba para zarpar desde Puerto Cañaveral, en Florida.

Videos filmados por testigos muestra a tumbonas, sombrillas y demás mobiliario del crucero volando por los aires en medio de los gritos aterrorizados de los pasajeros, que en algunos casos optaron por sentarse en el suelo en aras de evitar ser arrastrados por los fuertes vientos.

“El viernes 16 de junio, mientras partía de Puerto Cañaveral, el Independence of the Seas se encontró con una ráfaga repentina de fuertes vientos. Esto duró un breve período y no hubo lesiones graves para nuestros invitados o tripulación. El Independence of the Seas continuó con su itinerario regular de 3 noches y llegó a Perfect Day en CocoCay en las Bahamas el sábado por la mañana, según lo programado”, indicó la compaña en un comunicado publicado por FOX 35.

Sin embargo las imágenes -que se han vuelto virales en los últimos días- han puesto en evidencia a Royal Caribbean.

"Deberían haber dado al menos algún tipo de advertencia, ya sabes, un minuto o dos o algo así, pero nunca hicieron un anuncio ni nada", dijo el viajero Lucas Sparrow, quien estuvo a salvo bajo techo durante la tormenta, pero filmó gran parte del caos en video.

No obstante, muchos internautas alegan que era una cuestión de sentido común salir cuanto antes de la cubierta pues aunque sucedió rápido, las imágenes revelan que el tiempo estaba muy mal.

El meteorólogo Brooks Garner dice que hubo advertencias de clima severo en el área en el momento de la tormenta, pero los pasajeros alegan que no recibieron ningún aviso de ponerse a resguardo por la previsión de un deterioro meteorológico.

"El viernes 16 de junio, entre las 3:45 y las 4:15 p. m., hubo una advertencia de tormenta severa para la costa del condado de Brevard por una tormenta que produjo ráfagas de viento de más de 60 millas por hora; de hecho, el puerto registró ráfagas de viento de más de 55 millas por hora, por lo que hubo mucho viento confirmado con esta tormenta", dijo Garner en información recogida por el citado medio.

Expertos en viajes también se han mostrado preocupados por lo sucedido porque afecta la imagen del turismo de cruceros.

Kyleigh Cole, agente de viajes de Florida Central calificó de "escena caótica" las imágenes, manifestó preocupación por cómo Royal Caribbean manejó una tormenta severa y dijo que eso podría alejar a los pasajeros de futuros viajes.

"Esto puede haber arruinado la experiencia de crucero de alguien que podría decidir no volver a tomar otro crucero", agregó Cole, quien indicó que no entiende por qué los viajeros no fueron notificados del peligro.

Medios de prensa locales recuerdan que el inicio repentino de tormentas de verano vespertinas no es sorprendente considerando los patrones climáticos de Florida, pues el estado experimenta con frecuencia tormentas eléctricas caracterizadas por ráfagas de viento y fuertes lluvias.

El Independence of the Seas, con un peso de 154,407 toneladas tiene capacidad para 3,858 invitados.

El buque ofrece dos cruceros desde Puerto Cañaveral. El primero es un crucero Bahamas & Perfect Day de tres noches, que incluye paradas en Coco Cay y Nassau en las Bahamas.

El segundo itinerario es un crucero un poco más largo de 4 noches por las Bahamas y un día perfecto. Este viaje incluye un día en el mar para disfrutar de las comodidades del barco, seguido de paradas en Nassau y Perfect Day en Coco Cay antes de regresar a Puerto Cañaveral.