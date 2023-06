Habla familia de joven fallecido en inmersión al Titanic: Estaba aterrado pero quiso complacer a su padre

El estudiante universitario de 19 años que murió en la implosión del sumergible Titan estaba "aterrorizado" por el viaje, y solo se embarcó por complacer a su padre, que era un fanático de la historia del Titanic.

Suleman Dawood y su papá, el empresario paquistaní Shahzada Dawood, son dos de las cinco personas que fallecieron esta semana a bordo del pequeño sumergible de la compañía OceanGate, cuyos restos se encontraron el jueves a apenas 500 metros de la proa del Titanic.

Azmeh Dawood, hermana mayor de Suleman, relató a NBC News que su sobrino le había dicho a un pariente que "no estaba muy preparado" y que se sentía "aterrorizado" por la excursión.

A pesar de sus temores, finalmente el joven de doble nacionalidad británica y paquistaní subió a la embarcación porque el viaje coincidió con el Día del Padre y quería complacer a su progenitor.

"Estoy pensando en Suleman, que tiene 19 años, ahí adentro, tal vez sin aliento... Ha sido paralizante, para ser honesto", dijo Azmeh desde su casa en Amsterdam.

Azmeh describió a su sobrino como un joven "completamente de buen corazón".

Después de cuatro días fueron angustiosos frente al televisor esperando noticias, al conocer el trágico desenlace afirmó que sentía "incredulidad", como en una "situación irreal".

"Siento que me han atrapado en una película realmente mala, con una cuenta regresiva, pero no sabías para qué estabas contando. Personalmente me ha resultado un poco difícil respirar pensando en ellos", precisó.

La mujer confesó que en los últimos años ella y su hermano se habían distanciado. Azmeh fue diagnosticada en 2014 con esclerosis múltiple progresiva primaria, y se mudó junto a su esposo a Amsterdan para tener acceso más fácil al cannabis medicinal, una decisión que varios miembros de la familia, entre ellos Shahzada, no aprobaban.

Pero a pesar de ello, asegura que sentía un gran amor por su hermano.

"Él era mi hermanito. Lo sostuve cuando nació", dijo.

Azmeh aseguró que Shahzada estaba "absolutamente obsesionado" con el Titanic desde muy joven. Le encantaba ir a exposiciones donde se exhibían restos del buque recuperados, y cuando eran niños y vivían en Paquistán veían mucho la película de 1958 A night to remember (Una noche para recordar), sobre el hundimiento del barco.

Incluso, cuando él conoció al esposo de ella, le preguntó si podían ver un documental de cuatro horas sobre el histórico naufragio. Titanic.

Por eso, no le extrañó cuando supo que había comprado boletos para el viaje de exploración de OceanGate, algo que ella jamás habría hecho. "Si me hubieras dado un millón de dólares, no habría subido al Titán", subrayó.

Tras confirmarse que el Titan había sufrido una "implosión catastrófica" por un exceso de baja presión en su interior, los padres del empresario fallecido emitieron un comunicado en el que pidieron a las personas que "mantengan en sus oraciones a las almas de los difuntos y a nuestra familia", y agradecieron a los equipos de búsqueda por sus "esfuerzos incansables".

"El inmenso amor y apoyo que recibimos continúa ayudándonos a soportar esta pérdida inimaginable", dijeron Hussain y Kulsum Dawood.