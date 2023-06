El Chulo y su pareja La China Lay derrochan amor y complicidad en el videoclip de "Doble L"

El Chulo y La China Lay, la ex de El Taiger, están de puro amor, a tal punto que el reguetonero cubano ha dedicado su nuevo estreno a la relación que están viviendo al máximo en estos momentos.

En el videoclip la joven y el cantante son los protagonistas de la historia en la que derrochan amor y complicidad y una vez más gritaron a los cuatro vientos que estás juntos y no tienen nada que esconder.

“Vayan corriendo para mi canal de YouTube que ya salió este maldito palo `Doble L´ con sentimiento mami La China Lay. Aquí cierro este capítulo polémico y sigo en mi talla haciendo música y buscando una pila de dólares. Bendiciones para todo el mundo espero que se la disfruten”, escribió El Chulo en una publicación en Instagram en la que incluyó un adelanto del audiovisual.

Por supuesto La China no se quedó atrás en la promoción y también en esa red social invitó a sus seguidores a disfrutar del estreno: “Corran para el canal de YouTube de El Chulo que ya está afuera esta bomba súper linda”.

En el video la pareja del momento dentro de la farándula cubana de Miami aparecen como dos tortolitos llenándose de besos y cariños, compartiendo instantes de mucha sensualidad y hasta jugando en la cama y haciendo travesuras como dos niños.

La canción también viene acompañada de algunas indirectas de El Chulo y La China para aquellos que les molesta que sean felices y un mensaje muy claro para los que de su amor dudan.

“Amores como el de nosotros no existe, no hay / Que no importan donde lo busquen no van a encontrar / Que con papeles o sin papeles eres mi propiedad / Ellos no lo van a entender y nosotros se lo vamos a explicar”, dice la parte de la letra del estribillo.

En los últimos días El Chulo ha estado presumiendo en las redes de su novia, el primer indicio fue una foto muy romántica de ambos que resultó ser de una de las escenas de este video.

Sin embargo, allí no quedó todo, y hasta sacó a relucir públicamente la pasión desbordada que existe entre los dos en sus momentos más íntimos.