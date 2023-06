Tiburón ataca a un pescador en los Everglades

Un grupo de pescadores vivió momentos de verdadero terror cuando uno de ellos fue atacado por un tiburón, siendo arrastrado al agua por el feroz depredador.

El incidente ocurrió el viernes por la mañana, en el Parque Nacional de los Everglades, donde un hombre resultó mordido en la mano por un tiburón durante una jornada de pesca.

Este impactante suceso fue capturado en video por una persona llamada Michael Russo y difundido por el canal Local 10 News.

En el material audiovisual se observa el momento exacto en que el tiburón se abalanzaba sobre la mano del pescador y lo arrastraba hacia las profundidades.

Ante la desesperación, sus compañeros actuaron de manera valiente, lanzándose al rescate y gritando "¡Sácalo! ¡Sácalo!", logrando finalmente arrastrarlo de vuelta a la seguridad del bote.

Las autoridades del Parque Nacional informaron que aún no se ha determinado la especie exacta del tiburón responsable del ataque.

Inmediatamente, los guardaparques acudieron al lugar y uno de los técnicos de emergencias médicas del parque brindó atención al herido, quien posteriormente fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Jackson South por el equipo de Rescate de Bomberos de Miami-Dade.

La gravedad de la lesión en la mano del pescador aún se desconoce y está siendo evaluada por los médicos.

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el incidente, pero este valiente acto de rescate destaca la peligrosidad de la vida marina y la importancia de estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia en entornos naturales.

Los ataques de tiburón son eventos relativamente infrecuentes y la probabilidad de sufrir uno es extremadamente baja, en comparación con otras situaciones de riesgo.

A nivel mundial, se estima que ocurren alrededor de 80 ataques no provocados de tiburón al año, aunque es importante tener en cuenta que esta cifra puede variar de un período a otro.

La mayoría de los encuentros entre humanos y tiburones no resultan en ataques, porque generalmente no ven a las personas como presas y los encuentros suelen ser accidentales. Además, muchas especies de tiburones son tímidas y evitan el contacto directo con los seres humanos.

Hace justo un mes, un joven de 20 años, Kevin Blanco, fue atacado por un tiburón toro mientras pescaba en Cayo Marathon, Florida.

“De repente me mordió en el muslo, no sentí dolor, pero fue como una presión y una fuerza. Como si un camión me hubiera golpeado", dijo el chico a la prensa local.