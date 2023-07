Piden ayuda para repatriar cuerpo de joven cubano fallecido por neumonía en Rusia

Familiares del joven cubano Osniel Ferrán Martínez, fallecido la semana pasada en Rusia a consecuencia de una neumonía, piden ayuda para repatriar el cuerpo a la isla.

Una prima del difunto explicó a CiberCuba que el joven falleció el 29 de junio en un hospital de Moscú y la familia recibió la noticia el 3 de julio, cuando les informaron que contaban solo con 15 días para los trámites correspondientes.

"Mi tío [padre de Ferrán Martínez] está haciendo todo lo posible para ir hasta Rusia para recoger el cuerpo, el problema es Cuba, que aunque sí es un caso de urgencia, se debe siempre esperar", relató.

Agregó que contactaron a una persona en la capital rusa y esta afirmó que tenían "solamente 15 días para retirar el cuerpo, pero como falleció el 29 nos queda menos tiempo".

Publicación en Facebook

Aclaró que el joven entró al hospital con neumonía y tenía el corazón y los pulmones inflamados.

"Él desde que entró al hospital estuvo en terapia intensiva y en la última conversación que tuve con él me había dicho que no me preocupara, que ya se estaba recuperando, pero al final no era verdad", comentó.

"Lo único que queremos es tener el cuerpo, no las cenizas, con nosotros", subrayó.

Publicación en Facebook

La familia ha hecho varias publicaciones en Facebook para recabar ayuda económica que le permita concluir el doloroso trámite.

Aseguran que la mamá y el papá quieren despedirse de Ferrán Martínez, al cual no veían desde hacía un año.

La hermana del joven, Suyen Ferran Martinez, también pidió ayuda y afirmó que "todas aquellas personas que lo conocieron y conocen a mi familia saben el sufrimiento que en estos momentos estamos sintiendo". Los interesados en cooperar pueden depositar por zelle al 7862034750, señaló.

En 2020 también falleció una joven cubana por una supuesta neumonía en Rusia, y la familia aún no ha podido repatriar el cadáver.

Los trámites de repatriación pueden exceder los $5.000 dólares en algunos países, y hasta $10.000 en otros. Los consulados cubanos en el extranjero si bien brindan ayuda y orientación a las familias no aportan a estos gastos.