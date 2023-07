"Otra vez haciendo historia": Descemer Bueno y Gente de Zona estrenan "Después que bailamos"

Descemer Bueno y Gente de Zona han puesto ritmo y sabor al viernes con el estreno de "Después que bailamos".

La canción, que continúa la historia de su éxito mundial "Bailando", está repleta de guiños al primer tema, desde la intro musical, la letra, la melodía y el que parece será un videoclip animado, por el adelanto que han dado los artistas en sus redes sociales.

"Se me sigue conteniendo la respiración, hace mucho que intenté volver a hablar contigo. Daría lo que no tengo por besar tu boca, sigo extrañando aquellas noches locas. Ave María me siento perdido", canta Descemer al principio de la canción.

"Otra vez haciendo historia; #DespuesQueBailamos junto a mis hermanos de Gente de Zona ya disponible en todas las plataformas", avisó en su cuenta en Instagram.

Su post lo acompañó, además, de una foto en la que posa junto a Randy Malcom, Alexander Delgado y las personas que estuvieron en el rodaje del clip.

"Excelente como todos los clásicos que disparas, éxitos"; "Que bueno verlos juntos de nuevo!!! A partirla !"; "Me encanta"; "Una gran canción!! Y deseando ver el videoclip porque nos lo pasamos en grande!!!", comenzaron a comentarle sus fans desde que fue lanzada la bailable colaboración.

"Nada mejor que un sueño hecho realidad como regalo de cumpleaños. Ayer fue un día mágico donde después de 10 años de la primera versión y el primer video de Bailando, nos unimos de nuevo para hacer una segunda canción recordando esta temática y fusión de flamenco urbano latino", dijo Descemer un día antes al mostrar imágenes de la filmación del videoclip en Madrid.

"Bailando", en la que también colaboró Enrique Iglesias, tiene en la actualidad más de 3,400 visualizaciones en Youtube a 10 años de su estreno.

¿Tendrá el mismo éxito "Después que bailamos"? ¿'Segundas partes' serán mejores?

El tiempo, y los fans, lo dirán.