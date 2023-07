Tiktoker cubana en España explica por qué en la isla las toallas no son personales

Leyanis Portilla es una cubana residente en España que triunfa en Tik Tok con anécdotas que reflejan la dura escasez que atraviesan los cubanos en la isla.

Natural de Holguín y con más de 157 mil seguidores en la citada red social, en días recientes un video de la joven explicando por qué en algunas casas en la isla optan por usar una sola toalla para toda la familia ha llegado a diarios digitales como El Confidencial o The Huffington Post.

En un breve video destinado a contestar un comentario que le recordaba que las toallas no se prestan porque "son de uso personal", Leyanis subrayó que en Cuba eso no es tan así.

“Mi vida, en Cuba no hay dinero para comprar toallas, entonces esta misma toalla si vivimos tres en la misma casa, los tres se secan con ella y el último se queda con lo más mojado. En Cuba no hay ni dinero para comprar comida, así que no me voy a dedicar a comprar toallas, que valen 2 mil pesos en las tiendas, para cada miembro de la familia. Si somos siete en la casa, ¿cómo voy a comprar siete toallas distintas?”, cuestionaba.

“¿Y luego cómo lavo esa cantidad de toallas? Que no hay ni jabón, ni nada de eso para lavar”, añadió en referencia a una situación de escasez que abarca varias áreas de la vida cotidiana de los residentes en la isla.

“Una para todo el mundo. Así se vive en Cuba”, afirmó, y a continuación recordó que además la toalla una vez que deja de usarse para secar el cuerpo, tiene otros usos en todas las casas.

“Fíjate si cosa está en candela, que cuando esa toalla ya se acabó, se coge de trapito de cocina y muchas veces la cogemos para limpiar el suelo. Claro porque en Cuba no hay fregona", concluyó.

En los cientos de comentarios a la publicación, algunos cubanos dijeron no sentirse identificados con esa realidad, aunque otros aseguraron que sí, que es algo que pasa en algunas casas, principalmente en los hogares más humildes del interior del país.

Siguiendo con el tema de higiene, no faltó quien apuntara que puede contar el uso al que destinan los cubanos el diario Granma en el baño.

En otro video en el que contestaba sobre la cantidad de veces que los cubanos se bañan a la semana, Leyanis Portilla afirmó que los cubanos andan limpios, pero subrayó que no sin esfuerzo, y volvió a insistir en el trabajo que pasan los residentes en el país "para todo".

"Para bañarte necesitas agua, toalla y jabón. Puede ser que tengas la toalla y el jabón pero que no haya agua.... Puede ser que tengas el agua y la toalla, pero el jabón no ha llegado a la bodega y tú no tienes 300 pesos para comprarte un jabón en lacalle. Y puede ser que tengas el agua y el jabón pero tu primo te pidió la toalla para bañarse en su casa, porque en su casa llegó el agua", conjeturaba.

"Por último, puede que tengas agua, toalla y jabón pero no hay luz...Depende de varias cosas, pero lo que sí nunca vas a ver a un cubano mal vestido, con mal olor o mal aspecto", sentenció la joven, quien en otro video arremetió contra quienes aseguran no haber pasado trabajo nunca mientras vivían en Cuba, ni en el Período Especial.