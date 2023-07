Cubano varado en aeropuerto de Bruselas por cancelación de permiso de viaje a EE.UU.

Un cubano quedó varado en aeropuerto de Bruselas en tránsito hacia Miami, tras cancelación de su autorización de excepción de visado para viajar a Estados Unidos (ESTA) en esta última semana, según trascendió en redes sociales.

A través del perfil en TiK Tok, el cubano que se identifica en la red como Jesús de Cuba, contó que en tránsito por el aeropuerto de Bruselas con destino a Miami la aerolínea le informó que su ESTA “lo habían denegado”.

“Me dijeron que no aparecía, pero cuando checaron en el sistema lo habían denegado. Es decir, que después que te lo dan te lo pueden denegar y ahí me explicaron que hay una nueva ley, que dice que toda persona que tiene doble ciudadanía no puede volar a Estados Unidos si no es con una visa”, comentó en su video por la referida red social.

También apuntó que “es una ley aplicable para los cubanos. Dicen que esa ley existe hace tiempo, pero era a suerte o verdad que se le exigían a los cubanos con ciudadanía española, pero ahora es en general”.

“Las personas que tienen doble nacionalidad, la única manera de viajar, es con una visa. Tuve que quedarme a dormir aquí en el aeropuerto de Bruselas. La maleta mía está en Miami. Yo ya he ido varias veces a Miami y ahora me dijeron que hay que hacer un pedido de visa”, expuso el cubano.

“Así que para cualquier cubano que quiera visitar Estados Unidos, vía cualquier país de Europa o cualquier país, por el hecho de haber nacido en Cuba ya tiene que pedir una visa”, puntualizó Jesús, quien dijo sentir esta situación y que su viaje se cancelara de esa manera.

“Mi gente, lo siento. Era una sorpresa que yo quería darle a mi gente en Miami, ahí tengo muchos amigos y hermanos que hace tiempo que no veo, bueno en otra ocasión será”, concluyó en su video.

En los comentarios un internauta le aclaró que esta ley no es solo para cubano “también para aquel extranjero que ha ido a Cuba después del 2021”.

A raíz de la puesta en marcha de la aplicación móvil para solicitar la exención de visado por el programa ESTA (Electronic System for Travel Authorization, o Programa de Exención de Visas, en español), en la última semana, numerosos cubanos con doble nacionalidad ha estado están enfrentando cancelaciones masivas de permisos de viaje a Estados Unidos.

Publicaciones en redes sociales dan cuenta de un aumento del número de cubanos con doble nacionalidad que no han podido obtener el correspondiente permiso para viajar a este país, una vez solicitado a través del programa ESTA.

“Tengo planificado viajar a Estados Unidos y me preocupa si por medio del ESTA habrá algún contratiempo”, confesó una cubana en el grupo de Facebook Cubanos en España. Las respuestas que recibió indican un cambio en la resolución de los trámites de los solicitantes de la autorización electrónica.

Varios compatriotas contestaron a la usuaria comentando sus experiencias en este sentido. “Me acaban de revocar mi ESTA que estaba aprobado, y además con mis vacaciones compradas y todo; así que pide visa”, le recomendó un internauta afectado por el nuevo enfoque de las autoridades migratorias.

A pesar de la actualización de la aplicación móvil del ESTA, que refleja los cambios en la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo, es importante destacar que esta actualización no modifica la limitación impuesta a los residentes en Cuba.

Aquellos que ya hayan obtenido la aprobación del ESTA y sean identificados como residentes en Cuba o con doble nacionalidad con Cuba verán revocado su ESTA.

Los viajeros afectados recibirán una notificación que indica el cambio en su estado de ESTA y se les instará a verificar esta información en la aplicación móvil o en el sitio web oficial proporcionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Para el medio independiente El TOQUE, el comunicado de CBP deja claro “que aquellos ciudadanos que tienen doble nacionalidad tanto de un país beneficiado por el VWP (Ej: España) como de un país designado como Patrocinador del Terrorismo (Ej: Cuba), no son elegibles para solicitar un ESTA y tampoco para entrar a #USA sin visa”.

La actualización del ESTA implica que, en un futuro, si se aprueba una de estas autorizaciones “y posteriormente se determina que el viajero ha estado presente en Cuba, o tiene doble ciudadanía con un país del VWP y Cuba, se revocará el ESTA que pudo haber obtenido”.

“Este anuncio no significa que los viajeros cubanos de doble nacionalidad tengan prohibida la entrada a EE.UU. Pero sí que están obligados a solicitar una visa de no inmigrante en cualquier embajada o consulado de USA antes de poder ingresar legalmente a territorio norteño”, especificó el citado medio.

En 2021 el gobierno de Estados Unidos informó que los cubanos con nacionalidad de un país beneficiado por el ESTA no podrán utilizar el sistema electrónico de autorización de entrada debido a disposiciones federales.

La restricción, en vigor actualmente, llevó a la cancelación del ESTA para los cubanos con doble nacionalidad. Sin embargo, aquellos que ya tenían aprobado el ESTA comenzaron a recibir una visa sin costo en su pasaporte, con una validez de seis meses, para poder ingresar y permanecer en Estados Unidos.

La invalidación del ESTA implica que los residentes en Cuba deben completar el documento I-193 al ingresar, el cual se utiliza para solicitar una exención de los requisitos de pasaporte y/o visa debido a una emergencia imprevista.