General del Pino analiza relanzamiento de alianza Habana-Moscú: “¿Sacrificarnos por Putin?”

El General de Brigada (r) Rafael del Pino Díaz analizó el relanzamiento de la alianza La Habana-Moscú en el dossier “¿Sacrificarnos por Putin?”, el número ocho que presenta el centro de análisis Cuba Siglo XXI, que se encarga de evaluar a fondo la naturaleza del régimen cubano.

El exmilitar cubano apuntó que “el relanzamiento de la alianza de La Habana con Moscú no ocurre porque no haya otras opciones. La razón de optar de nuevo por Moscú, en lugar de por un desarrollo en democracia y libre mercado, apoyado por la diáspora cubana, Washington y la Unión Europea, es que el objetivo de la oligarquía cubana no es el desarrollo nacional ni la prosperidad de la población. Este grupo quiere asegurar cómo mantenerse en el poder, y creen que un sistema centralizado al máximo posible, y a la vez autoritario, es el que más garantías le ofrece a ese fin”.

“El modelo de Estado mafioso de Putin incluso se aviene mejor a sus propósitos que el régimen de comunismo de mercado de los vietnamitas y chino”, sostiene la evaluación del general cubano, que difunde el laboratorio de ideas” o think tank para abordar la realidad cubana.

También subraya que el gobierno de Rusia no le prestó en los últimos años ningún apoyo sustantivo a Cuba, hasta que vio la posibilidad de usar una vez más al país para sus propósitos bélicos en Europa.

En este sentido refiere que el régimen cubano fue “parte activa y eficiente de la agresión a Ucrania desde el primer día”, ya que desde febrero de 2022 La Habana “le presta a Moscú valiosos apoyos en el frente diplomático, como en Naciones Unidas, Grupo de los 77 y CELAC, entre otros– y en la propaganda en el mundo hispano”.

Este análisis recuerda, además, que “Cuba ha optado por ser un país beligerante del lado del agresor en una guerra europea, donde Putin ha sido declarado criminal de guerra y contra el cual el tribunal Criminal Internacional de La Haya ha emitido una orden de arresto”.

Asimismo, pregunta si en realidad esta alianza fortalecerá a la sociedad cubana, la seguridad nacional, el consumo nacional y la gobernabilidad o volverá más precario al país.

El análisis del general Del Pino concluye que esta alianza llevará a Cuba “aceleradamente hacia una catástrofe”.