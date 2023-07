Nube de polvo del Sahara se dirige al sur de Florida

Una nube de polvo del Sahara se está moviendo a través del Océano Atlántico y podría llegar esta semana al sur de Florida, lo que provocaría días más calurosos y menos lluvia, según alerta la prensa estadounidense.

Las altas temperaturas y la dirección de los vientos en el norte de África favorecen el traslado de esas nubes de polvo a otras regiones del planeta. Aunque ese fenómeno es común durante los meses de mayo a julio, su impacto en la vida cotidiana puede variar.

La llegada de este polvo tiene efectos en el clima de la región pero a pesar de los inconvenientes, la presencia de esta nube de polvo también tiene aspectos positivos.

La sequedad del polvo reduce la humedad en el aire, lo que disminuye las posibilidades de lluvia y además disminuye la probabilidad de que se formen tormentas tropicales o huracanes en el Caribe.

Sin embargo, la sequedad del polvo puede afectar la calidad del aire.

Según el sitio web del condado de Miami-Dade, la calidad del aire desde el 24 de junio está clasificada como “moderada”.

Sin embargo, los meteorólogos aseguran que la neblina de polvo en esta ocasión no será lo suficientemente densa como para afectar la visibilidad o amenazar el tráfico aéreo en el sur de Florida.

Ping Zhu, profesor de Medioambiente de la Florida International University, señaló que no hay razón para entrar en pánico. “No creo que debamos preocuparnos demasiado. Hasta ahora no vemos indicios de que sea muy grave”, dijo en declaraciones al diario The New York Times.

Todavía no está claro cuánto tiempo se mantendrá presente la nube de polvo sobre el estado de la Florida. Los expertos pronostican que podría tomar algunos días para llegar o incluso dispersarse antes de llegar.

Mientras tanto, los residentes pueden prepararse para este fenómeno natural. Las recomendaciones incluyen: mantener las puertas y ventanas cerradas; utilizar mascarillas si es necesario salir al exterior; evitar actividades físicas intensas al aire libre y mantener una buena higiene personal.

¿Qué es el polvo del Sahara?

Es una concentración de partículas de arena y polvo que se origina en el desierto del Sahara. Este fenómeno ocurre cuando los fuertes vientos levantan grandes cantidades de arena y polvo del desierto en la atmósfera. Esas partículas pueden ser transportadas por las corrientes de aire a grandes distancias, incluso cruzando el océano Atlántico.

Ese polvo puede causar problemas de calidad del aire en las regiones a las que llega, afectando a personas con afecciones respiratorias como asma. Por otro lado, puede tener un impacto en el clima, ya que las partículas de polvo pueden reflejar la luz solar y, por lo tanto, influir en las temperaturas y los patrones climáticos.

No obstante, el polvo del Sahara puede contribuir a la fertilidad del suelo en algunas regiones, ya que aporta nutrientes importantes.

El viaje de esta nube de polvo través del Atlántico es un fenómeno natural que ha ocurrido durante miles de años.