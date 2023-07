Actor Hill Harper, de "The Good Doctor" y "CSI Nueva York", se postula al Senado de EEUU

El actor estadounidense Hill Harper, conocido por sus papeles en las series The Good Doctor y CSI: Nueva York, se postuló para un puesto en el Senado de su país en representación del estado de Míchigan.

Harper, de 57 años, deberá luchar contra cinco aspirantes por el escaño de la demócrata Debbie Stabenow, que en enero anunció que lo dejaría tras las elecciones de 2024.

"Todos podemos sentirlo. En Washington D.C. no se están haciendo las cosas por la gente, porque los intereses particulares siempre son lo primero", dijo el lunes al anunciar su campaña en su cuenta de Instagram.

"Como organizador sindical, padre soltero y propietario de un negocio, entiendo los retos a los que se enfrentan los ciudadanos de Michigan ahora mismo. Exigen un senador que haga lo correcto para TODOS nosotros, no sólo para los grupos de presión. Es por eso que hoy, ¡anuncio mi campaña para el Senado de EE.UU.!", agregó.

El lema electoral de Harper es "Creamos en lo mejor".

"Creo que nuestro gobierno debe trabajar para el pueblo, ser una fuerza para el bien y proteger nuestras libertades, no quitarlas. Y de eso se trata esta campaña: de luchar por el futuro de TODAS nuestras comunidades y nuestra democracia", detalló en otra publicación.

En un video dirigido a su hijo Pierce, a quien adoptó en 2017, el intérprete expresa que espera hacerlo sentir orgulloso aunque la campaña sea dura para los dos y no pueda arroparlo por las noches antes de dormir.

"Pero luchar por aquello en lo que crees merece la pena cuando has encontrado algo que hace que tu corazón lata más rápido. Y para mí, eso eres tú. Me presento al Senado porque quiero construir un mundo mejor y más seguro para ti", afirmó.

El actor, quien reside en Detroit, donde posee una cafetería, asegura que no ocurrirá un cambio real "si seguimos eligiendo a los mismos políticos de carrera para el cargo".

"Es por eso que estoy corriendo. Únete a nuestro movimiento", pidió.

En una entrevista con The Associated Press, Harper se describió como dueño de una pequeña empresa, miembro del sindicato y activista.

En su opinión, no ser un político de carrera será una ventaja en el Congreso, y precisó que planea hacer una campaña "impulsada por la gente y para la gente".

"No se trata de partidos. Se trata de que la gente se sienta representada. Y creo que en este momento los habitantes de Michigan quieren contar con una voz independiente en el Senado de Estados Unidos", dijo.

Nacido en Iowa, Harper empezó en la actuación con apenas siete años, para luego ir la Universidad Brown y a la Facultad de Derecho de Harvard, donde conoció al expresidente Barack Obama.

En 2008, participó en Yes We Can, un vídeo musical apoyando a Obama. En 2012, formó parte del panel sobre cáncer del entonces presidente -el propio actor sobrevivió a la enfermedad-, y es miembro del Comité Nacional de Finanzas de América del exmandatario.

Posee una larga carrera en cine y televisión. Sus papeles más recordados son el policiaco CSI Nueva York, donde hizo nueve temporadas, The Good Doctor, que transmite actualmente ABC.