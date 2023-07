Motorista herido de gravedad por impacto de un auto en Camagüey

Un motorista resultó herido de gravedad este miércoles tras chocar contra un auto en Camagüey.

El hecho ocurrió en la calle Tomás Betancourt y la avenida Finlay, según un miembro del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", que compartió una foto de la moto, que quedó casi debajo de la parte delantera del carro.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Otro testigo del suceso, identificado como Minardito Domínguez, relató que el motorista quedó en muy mal estado del impacto.

"Todo parece indicar que el chofer del Moscovich violó el ceda el paso o pare, no me fijé en la señal, me puse nervioso de ver al motorista", añadió.