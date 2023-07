Bomberos sofocan incendio en céntrico edificio de La Habana

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de La Habana sofocaron este miércoles un incendio en un edificio del Vedado, según reportes oficiales.

Varios comandos se movilizaron la víspera, a primera hora de la noche, hacia un edificio en la calle Línea, entre N y O, donde se enfrentaron a un denso humo y llamas, según informaron en sus redes sociales.

Captura de Facebook/Bomberos Cubanos

“Siendo las 20:06 pm del día de hoy despachan a las técnicas M5 C5 a las intersecciones Línea entre N y O edificio #6, con relación a incendio estructural. A su llegada encontraron humo denso y llamas”, fue el escueto comunicado difundido en Facebook, donde indicaron que en la extinción del fuego actuaron los comandos y técnicas M5, C5, R150 y J20.

En las imágenes se aprecia una compacta humareda negra que emana de la entrada del garaje en la planta baja del edificio. Al menos una decena de bomberos acudieron al lugar, aunque no todos intervinieron en la sofocación del siniestro, a juzgar por las fotos y video publicados.

El comunicado no informó si fue necesario o no evacuar a los residentes del inmueble, dado que el incendio no fue de gran magnitud.

En las últimas semanas han ocurrido varios incendios en viviendas en el país, muchos provocados por explosiones de ciclomotores eléctricos.

El hecho más trágico aconteció en la madrugada del 28 de junio, en una casa en Centro Habana, que ardió a causa de la explosión de varias motocicletas eléctricas.

Impedidos de salir de la vivienda, porque el fuego se desató en la sala, los siete miembros de la familia que residía allí murieron en el siniestro. Dos de las víctimas eran menores de edad: un niño de cuatro años y una niña, de seis.

Un día antes de este infausto hecho, dos personas resultaron lesionadas y otras cuatro debieron ser evacuadas luego de incendiarse su hogar en el municipio Diez de Octubre, en La Habana. No se informaron las causas del siniestro.

En esa misma semana, la explosión de una motorina durante la madrugada ocasionó el incendio de una vivienda en la ciudad de Las Tunas, pero no se reportaron víctimas.

La semana pasada, un incendio consumió una vivienda en Santa Clara tras explotar dos motos eléctricas. Un hecho similar se produjo en una casa en Cruces, en la provincia de Cienfuegos. No hubo personas lesionadas en ninguno de estos dos incidentes.