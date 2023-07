Reunión de santería termina en tiroteo entre cubanos en motel de Hialeah

Una reunión de santería en un motel de Hialeah terminó en un tiroteo entre cubanos el jueves, con saldo de un joven de 20 años herido.

La policía de la ciudad informó que el incidente ocurrió a las 11:30 am del jueves en el Rainbow Inn Motel, ubicado en 2801 W. Okeechobee Road, donde dos jóvenes tenían previsto reunirse para un ritual religioso, citó el medio Local 10.

Sin embargo, la víctima del tiroteo, de 20 años, dijo que su agresor, Kevin Ravelo, de 22 años y cubano según su perfil de Facebook, le informó que necesitaba finalizar un "negocio fraudulento" y terminó hiriéndolo.

El teniente Eddie Rodríguez, portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, contó que un testigo dijo a los investigadores que Ravelo se detuvo en su Chevrolet Corvette blanco 2023, y le preguntó si ya estaba en el lugar el coche de la víctima, un Mercedes-Benz de 2015.

Luego cogió una pistola y se la colocó en la cintura al testigo "al estilo cártel" y se acercó al Mercedez donde estaba el joven que resultó herido.

La víctima salió del coche y entonces estalló una discusión, según el informe.

Tras ser atendido por múltiples impactos de bala, el herido contó a los oficiales que Ravelo le había dicho: "He oído que has estado diciendo gilipolleces", y la discusión fue in crescendo, al punto de que la víctima le propinó un puñetazo a su agresor.

Las cámaras de vigilancia mostraron a la víctima retroceder tras propinar el puñetazo y que ya no mostraba agresividad cuando Ravelo empezó a "disparar salvajemente" contra él.

Entonces el joven herido le gritó "¿Por qué me has disparado, hermano?", señala el informe policial.

Al llegar los agentes encontraron a la víctima tendida de espaldas en el estacionamiento del hotel con varias heridas de bala en el brazo izquierdo, y lo trasladaron en helicóptero al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde fue atendido y dado de alta después.

Ravelo huyó del lugar de los hechos, pero posteriormente fue localizado en las inmediaciones de la calle 29 Oeste, donde se entregó a la policía sin incidentes.

Actualmente el agresor, que también vive en Hialeah, fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde una jueza le impuso una fianza de 25.000 dólares para salir. Ahora enfrenta un cargo por intento de asesinato, según los registros de la cárcel.