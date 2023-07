Incendio provocado en vivienda de La Habana deja dos heridos, uno de ellos grave

Un incendio provocado en la mañana de este domingo en un apartamento en Nuevo Vedado, en La Habana, dejó dos personas heridas, una de ellas de gravedad, según reportó el medio independiente 14yMedio.

El fuego al parecer fue provocado por un anciano de 77 años que intentó suicidarse prendiéndose fuego tras rociar combustible sobre su propio cuerpo.

El hombre, que ya no vivía en el apartamento, estaba visitando a su familia cuando cometió el intento de suicidio en una de las habitaciones dela vivienda, ubicada en la novena planta del edificio.

Ya envuelto en llamas, el anciano fue al cuarto de su exesposa y se le abalanzó encima, lo que le provocó quemaduras también a la mujer, según el testimonio de la citada fuente.

En la vivienda se encontraban en ese momento además de la exesposa del hombre, la hija de ambos y un nieto adolescente.

Los bomberos lograron apagar las llamas y sacaron del apartamento al anciano con graves quemaduras por todo el cuerpo. Fue trasladado al Hospital Calixto García y también su exesposa, quien tiene quemaduras en manos y piernas.

El hombre se fue a vivir a otro lugar después del divorcio, pero frecuentaba su antiguo apartamento, donde vivía el resto de su familia.

Al cierre de esta nota, medios de prensa oficiales no se han hecho eco del trágico incidente.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de La Habana sofocaron esta misma semana un incendio en otro edificio del Vedado, según reportes oficiales.

En la noche del martes varios comandos se movilizaron hacia un edificio en la calle Línea, entre N y O, donde se enfrentaron a un denso humo y llamas. En ese caso, imágenes mostraron una compacta humareda negra que emanaba de la entrada del garaje en la planta baja del edificio.

El comunicado no informó si fue necesario o no evacuar a los residentes del inmueble, dado que el incendio no fue de gran magnitud. En las últimas semanas han ocurrido varios incendios en viviendas en el país, muchos provocados por explosiones de ciclomotores eléctricos.

El hecho más trágico aconteció en la madrugada del 28 de junio, en una casa en Centro Habana, que ardió a causa de la explosión de varias motocicletas eléctricas.

Impedidos de salir de la vivienda, porque el fuego se desató en la sala, los siete miembros de la familia que residía allí murieron en el siniestro. Dos de las víctimas eran menores de edad: un niño de cuatro años y una niña, de seis.