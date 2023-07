Familia cubana de Las Vegas sacada a la fuerza de avión en Miami tras incidente con un equipaje de mano

Una familia cubana residente en Las Vegas, Nevada, fueron sacados por la fuerza de un avión de Spirit Airlines en el Aeropuerto de Miami tras un incidente con un equipaje de mano que, según la aerolínea, no contaba con los estándares requeridos para viajar en cabina.

“Fue un abuso de poder. Ella no tenía ninguna autoridad para tomar esa decisión de bajarme a mí, si ya yo pagué el maletín”, dijo el cubano Ulpiano Pettersen-Barrios en declaraciones a Telemundo Las Vegas en referencia a los 99 dólares que pagó por la pieza de equipaje y a la empleada de la aerolínea con la que mantuvo una discusión.

El grupo familiar, compuesto por Pettersen-Barrios, su esposa, hijos, hermana y sobrino abordaron el avión tras un desencuentro con una empleada que poco después fue a buscar a Ulpiano al avión y lo obligó al bajarse tras pedir la intervención de la policía.

“La señora ante de abordar el avión me dice que ese bolso no cumple los requisitos...Yo puse 'en las medidas que exigen las aerolíneas' y el bolso estaba en sus medidas, lo único que no entraba hacia abajo”, argumenta el hombre.

Si embargo, a pesar de pagar por el equipaje, Pettersen-Barrios asegura que la empleada le decía “no te vas a montar, ya decidí que no vas a viajar, no vas a viajar”. Cuenta que al decirle “señora, 'i no speak english'", la mujer se alteró todavía más.

Pese a la negativa de la empleada de que él embarcara, el cubano entró al avión, se sentó en su asiento y la mujer fue tras él y pidió la intervención de la policía. Los agentes le dijeron que la aeronave era propiedad privada y que debía bajarse porque no le permitían el acceso.

“Le doy la niña a mi hermana y empujan a mi hijo menor, de 16 años. Al empujar a mi hijo mi mujer se alteró mucho porque nunca habíamos pasado por nada parecido. Mi mujer se desmayó, y al desmayarse mi esposa me arrestan”, añadió Ulpiano, quien al menos hasta el 14 de julio todavía estaba varado en Miami.

El cubano llegó a ser esposado y conducido a la estación policial del Aeropuerto donde le levantaron tres cargos criminales: traspaso de la propiedad privada después de una advertencia, conducta desordenada e incumplimiento de la seguridad aeroportuaria.

Telemundo dice que intentaron contactar a la aerolínea y que se negaron a ofrecer detalles sobre el caso.