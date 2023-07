Muere el pelotero cubano Yoandy Garlobo a los 46 años

El pelotero matancero Yoandy Garlobo falleció este sábado a los 46 años, según confirmaron varias fuentes deportivas en redes sociales. No ha trascendido de forma oficial la causa de su muerte.

"La trascendencia de Garlobo va más allá de sus estadísticas impresionantes y sus logros individuales. Su dedicación y pasión por el deporte lo convirtieron en un referente para generaciones de jugadores, inspirando a muchos jóvenes a seguir sus pasos y perseguir sus propios sueños en el diamante", reseñó en una sentida publicación el sitio Pelota Cubana.

Una nota de condolencias publicada por el Gobierno Provincia del Poder Popular en Matanzas precisa que desde Jovellanos, municipio natal de Garlobo "se prevé darle el último adiós en las próximas horas", aunque la información no ofreció otros detalles.

En Twitter, un aficionado lo definió como uno de los mejores bateadores de la historia de las Series Nacionales de Béisbol.

Nacido el 12 de enero de 1977 en el municipio Jovellanos, en Matanzas, Garlobo fue campeón en el Mundial Juvenil de 1995 en Boston, donde formó parte del Todos Estrellas de esa competición.

Luego de ese importante evento llegó a las Series Nacionales con los Cocodrilos y en 2000-2001 tuvo su primera temporada con un importante desempeño (.347/.403/.519).

Durante el primer Clásico Mundial de Béisbol celebrado en 2006 bateó para .480/.536/.640 a pesar de haber llegado como suplente. Sus datos en ese evento lo convirtieron entre los mejores de esa competición y su jonrón ante Holanda es antológico.

Con el paso de los años, Garlobo sufrió bajas en su carrera deportiva, motivada en parte por lo que algunos califican de indisciplinas y otras de mala suerte.

El pasado año el medio digital deportivo Swing Completo pedía ayuda para Garlobo porque tenía varias enfermedades y problemas emocionales por el abandono en el que quedó sumido en los últimos años.

"No hay un interés económico en todo esto, no estamos pidiendo dinero, solo una ayuda mental, que muchos peloteros y el resto de las personas, incluidos los fanáticos, lo tengan más presente y así pueda tener un motivo de inspiración para salir adelante. No se siente bien, la diabetes ha avanzado mucho, tiene problemas en el hígado, y su ánimo está por el piso", reseñaba el artículo, citando el testimonio de una fuente allegada al pelotero.

"Sepan que es una gran persona, los que lo conocen lo saben bien. Yo quisiera que lo ayudaran porque creo que se lo merece. No debemos olvidar lo hecho por Yoandy Garlobo, por lo que hizo en el Clásico y después eso se ha olvidado. Él se merece estar en lo más alto y que lo ayuden más las instituciones y todos sus amigos", concluía la nota.

En las últimas horas se cuentan por cientos los seguidores de Yoandy Garlobo que le han dedicado palabras de admiración y recuerdo al pelotero matancero.